Alckmin e ministro da China abordam tarifaço e oportunidades no comércio bilateral em reunião

BRASÍLIA - O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, e o ministro de Comércio da China, Wang Wentao, “trocaram impressões” sobre o tarifaço imposto por Donald Trump em reunião por videoconferência na manhã desta sexta-feira, 11, na qual também trataram sobre o comércio bilateral entre os dois países.

Em nota sobre o encontro, o Mdic disse ainda que Alckmin e Wang Wentao convergiram na defesa do multilateralismo e do sistema internacional de comércio baseado em regras, com o fortalecimento da Organização Mundial do Comércio (OMC). A reunião foi pedida pelo ministro chinês, e acontece enquanto o gigante asiático e os Estados Unidos travam uma guerra comercial que já colocou o nível tarifário de trocas entre os dois países em patamares acima de 100%.

Alckmin discutiu tarifas com ministro do Comércio da China nesta sexta Foto: Wilton Junior/Estadão

“O vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro Wang Wentao também trocaram impressões sobre as alterações tarifárias em curso no cenário internacional. Convergiram na defesa do multilateralismo e do sistema internacional de comércio baseado em regras, com o fortalecimento da Organização Mundial do Comércio (OMC)”, disse o Mdic ao fim do comunicado divulgado após o encontro virtual.

Segundo a pasta, os dois abordaram temas de cooperação econômica e comercial, repassando a relação comercial bilateral, “as oportunidades e complementaridades das duas economias”. O Mdic destacou ainda que a China é um importante parceiro econômico do Brasil, e que os dois países mantém diálogo estratégico, com papel de destaque à COSBAN, a Comissão Sino-Brasileira de Alto Nível de Concertação e Cooperação, presidida por seus vice-presidentes.

Na reunião, Alckmin e Wentao ainda discutiram a próxima reunião de ministros de comércio dos Brics, que acontecerá em Brasília no mês de maio.