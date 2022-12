Alckmin anuncia Tatiana Prazeres para a Secex

Brasília - O vice-presidente eleito e futuro ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Geraldo Alckmin (PSB), anunciou ontem que a atual diretora de Relações Internacionais da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Tatiana Prazeres, voltará ao cargo de secretária de Comércio Exterior da pasta. Ela já comandou a Secex entre 2011 e 2013, no primeiro governo de Dilma Rousseff (PT).

Com mestrado em Direito e doutorado Relações Internacionais, Tatiana é servidora de carreira do MDIC e também já atuou como conselheira sênior do ex-diretor-geral da Organização Mundial do Comércio (OMC) Roberto Azevêdo.

Foto: DIV / DIV

Alckmin também anunciou que o ex-senador e ex-governador do Acre Jorge Viana (PT) irá presidir a Agência Nacional Brasileira de Promoção de Exportação e Investimentos (ApexBrasil).

“Viana teve passagens pela iniciativa privada e possui extensa atuação na defesa de pautas ambientais, dentro e fora do Brasil, e recebeu diversos reconhecimentos internacionais por seu trabalho”, disse em nota a assessoria de Alckmin.