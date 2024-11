A tributação começa quando o animal atinge três meses de idade, exigindo registro no cadastro canino municipal, ainda segundo o Les Echos. Além disso, a raça do cachorro influencia diretamente no valor do imposto, com algumas cidades cobrando até € 1.056 (R$ 6.097) por ano por raças consideradas de combate.

A legislação alemã prevê algumas isenções fiscais, beneficiando cachorros-guia, de resgate ou de proteção, assim como proprietários desempregados ou de baixa renda. No entanto, além do imposto, é obrigatório possuir um seguro de responsabilidade civil. A Alemanha, com cerca de 10,5 milhões de cachorros, tem uma parcela significativa de proprietários que evitam o pagamento do imposto.