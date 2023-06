Alesp aprova aumento no abono para funcionários públicos como forma de igualar mínimo paulista

A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) aprovou na noite desta terça-feira, 13, o aumento no abono salarial pago a parte dos servidores públicos para que a remuneração se iguale ao salário mínimo paulista, de R$ 1.550. A proposta será retroativa para o dia 1º de junho, em modificação feita pelos deputados. O texto segue agora para a sanção do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).

O projeto foi aprovado por unanimidade. Nenhum partido decidiu solicitar a verificação de votação, que obrigaria os parlamentares a votar individualmente. De acordo com o governo estadual, o impacto nas contas públicas será de R$ 20,8 milhões mensais, correspondendo a R$ 274,1 milhões por ano, o que não comprometeria a segurança financeira do Estado.

O Projeto de Lei Complementar prevê que os servidores ativos e inativos, além dos pensionistas do Estado, que recebem valores menores ao mínimo estabelecido para o território estadual tenham suas remunerações equiparadas a R$ 1.550 para o cumprimento de jornada completa de trabalho (40 horas); R$ 1.162,50 para jornada comum (30 horas); e R$ 775 para jornada parcial (20 horas).

Projeto foi aprovado por unanimidade já que nenhum partido pediu por votação individual Foto: Rodrigo Costa / Alesp

Apesar da unanimidade, o projeto recebeu críticas de deputados da oposição por não configurar um reajuste no salário, e sim no abono, que não conta para a aposentadoria.

“Desde 2007 é o mesmo raciocínio. Aprova o mínimo estadual e completa com abono. Estamos em 2023 e o governo se utiliza da mesma prática todo ano de fazer complemento com abono. Esse trabalhador, quando se aposentar, não terá o seu salário na integralidade. Porque todo ano o salário é completado com abono”, disse Tonílio Barba (PT).

A aprovação foi celebrada pelo presidente da Alesp, André do Prado (PL). “Recentemente, esta Casa deu um passo importante, aprovando o aumento do salário mínimo paulista. A ação de hoje é mais uma iniciativa fundamental, porque garante que nenhum funcionário público receba remuneração menor do que essa”, comemorou.