Vacinas poderiam ser um meio chave para suprimir a gripe aviária e evitar o abate de milhões de frangos, o que é culpado pelo preço médio dos ovos nos Estados Unidos estar a quase US$ 6 (R$ 35) a dúzia. No entanto, a medida foi adiada em parte devido a preocupações de que isso poderia prejudicar as exportações de frango, que valem bilhões de dólares por ano.

O Departamento de Agricultura dos EUA (USDA, na sigla em inglês) anunciou planos para gastar US$ 100 milhões (R$ 582,6 milhões) para estudar vacinas contra a gripe aviária para combater a doença em conjunto com grupos de frango para abate, ovos e perus. Isso é parte de um esforço maior de US$ 1 bilhão (R$ 5,82 bilhões) para investir em mais proteções para manter o vírus fora das fazendas, o que o presidente Donald Trump acredita que ajudará a baixar os preços dos ovos. Os produtores de carne de frango permanecem os mais resistentes às vacinas devido a preocupações de que isso poderia prejudicar as exportações de carne, que totalizaram quase US$ 4,7 bilhões (R$ 27,4 bilhões) no ano passado. Produtores de ovos e perus vendem a maior parte de seus produtos nos EUA e foram os mais atingidos pelo vírus.

Por que é necessária uma vacina?

Sem uma nova política incluindo vacinas, o governo norte-americano continuará a abater cada rebanho com uma infecção de gripe aviária para limitar a propagação da doença. Essas mortes totalizaram mais de 166 milhões de aves nos EUA desde 2022. A maioria das aves abatidas são galinhas poedeiras, e a morte de tantas galinhas é a principal razão pela qual os preços dos ovos continuam subindo. O preço médio por dúzia atingiu US$ 5,90 (R$ 34,4), e em algumas partes do país, é muito mais alto.

O veterinário de aves Simon Shane, que administra o Egg-News.com, disse que o governo está hesitante em usar vacinas e mudar sua política de matar aves em grande parte devido à oposição da indústria de frango de carne. “Basicamente, isso é uma questão política, e isso só veio à tona porque os ovos estão a US$ 8 (R$ 46,6) a US$ 9 (R$ 52,4) a dúzia, e isso está envergonhando o governo - envergonhando a atual administração”, disse Shane.

Galinha da raça Red Star, uma raça híbrida que põe grandes ovos marrons Foto: Erin Hooley/AP

Por que os EUA não usam uma vacina contra a gripe aviária?

Antes de usar vacinações, o governo deve decidir como elaborar um sistema eficaz e monitorar surtos dentro de rebanhos vacinados que podem não mostrar sintomas, disse John Clifford, ex-chefe veterinário de longa data do USDA, que agora trabalha com um grupo de exportação da indústria avícola. Uma vez resolvido isso, a indústria pode negociar com os países para minimizar problemas comerciais.

“O que a indústria quer é a capacidade de desenvolver o plano estratégico para compartilhar isso com os parceiros comerciais e, então, descobrir que tipo de impacto isso terá no comércio”, disse Clifford.

Há temores de que a vacinação possa permitir que o vírus permaneça não detectado em rebanhos e mude de maneiras que possam torná-lo mais ameaçador para os humanos e permitir que aves doentes entrem no suprimento alimentar.

Como com outras doenças, cozinhar adequadamente o frango a 165ºF (74ºC) matará a gripe aviária, mas a indústria e os compradores de frango não querem isso de forma alguma.

Para frangos para abate, o vírus não é tão significativo porque essas aves são abatidas com 6 a 8 semanas de idade e, portanto, têm menos chances de serem infectadas em comparação com as galinhas poedeiras, que vivem até 2 anos ou mais. Além disso, a maioria dos frangos para abate são criados no Sudeste, que não teve tantos surtos quanto o Meio-Oeste e o Oeste.

Outro atraso para a vacinação diz respeito à distribuição. Os produtores de ovos querem administrá-la por meio da ração ou da água, dizendo que não é prático dar injeções em milhões de aves em um único celeiro. Também pode ser difícil diferenciar entre uma ave vacinada e uma que esteve doente com o vírus. Isso deixaria outros países nervosos sobre importar carne.

“As pessoas falaram sobre o quão caro seria monitorar populações vacinadas. E seria. Mas onde queremos gastar nosso dinheiro?” disse Carol Cardona, uma especialista em gripe aviária da Universidade de Minnesota. “Estamos gastando nosso dinheiro descontroladamente agora em despovoamento e para comprar ovos para o café da manhã.”

O que a experiência em outros países mostra?

China e México têm vacinado suas aves por anos, mas adotam abordagens diferentes. No México, as aves são vacinadas, mas Clifford disse que o país não abate rebanhos vacinados quando infecções são encontradas. Isso basicamente garante que o vírus esteja presente nas aves. A China ainda abate rebanhos vacinados quando infecções são encontradas, o que se mostrou mais eficaz para limitar a propagação do vírus e controlar surtos. Clifford disse que os EUA precisariam continuar abatendo rebanhos com surtos mesmo depois de vacinar, e talvez faça sentido dar vacinas apenas para poedeiras e perus, não para frangos para abate. Isso ajudará os preços dos ovos? Não se deve esperar um grande alívio no preço dos ovos tão cedo. O USDA, que não respondeu a um pedido de comentário para esta reportagem enviado na semana passada, claramente não está se movendo para vacinar imediatamente. E, de qualquer forma, levará tempo para criar novas galinhas. "Vamos ter que esperar para substituí-las por pintinhos recém-nascidos, e leva 20 semanas antes que eles comecem a botar", disse Shane. "Então, eu não sei de onde eles vão tirar os ovos." Os preços podem aliviar um pouco mais tarde este ano após a demanda de pico, que acontece por volta da Páscoa, se grandes granjas de ovos em Iowa, Ohio, Califórnia e outros lugares puderem evitar mais surtos. O USDA previu que os preços médios dos ovos serão 41% mais altos do que a média de 2024 de US$ 3,17 (R$ 18,5) por dúzia. Isso significaria US$ 4,47 (R$ 26) por dúzia, um pouco abaixo da média atual./AP

