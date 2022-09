Mão pesada nos juros

Esta foi uma super quarta-feira para os juros no mundo e no Brasil. Mas o que prevaleceu não foram as proporções das decisões do Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos) e do Banco Central do Brasil. O que prevaleceu foi o tom que as acompanhou.

Nos Estados Unidos, a alta de 0,75 ponto porcentual para 3,25% ao ano nos juros já era esperada e já estava no preço. A novidade foi a informação de que a dureza continuará e de que vai doer o quanto for necessário para levar a inflação para a meta dos 2% ao ano, como afirmou o presidente do Fed, Jerome Powell.

Aqui no Brasil, a manutenção dos juros básicos (Selic) no ponto mais alto dos últimos cinco anos, em 13,75% ao ano (veja o gráfico), também estava nas expectativas. Mas o que prevaleceu no comunicado do Copom divulgado logo após a reunião foi de que os juros não cairão tão cedo.

Vamos agora às consequências. Na área externa, os juros mais altos e a certeza de que mais pancadas virão, destinadas a combater a inflação que ameaça saltar para os dois dígitos ao ano, devem colocar em marcha a recessão que tantos analistas vêm projetando. Recessão na principal economia do mundo, conjugada com a da área do euro e com a desaceleração da atividade produtiva na China, tende a reduzir os preços das commodities e, por aí, a diminuir o faturamento do Brasil com exportações.

O Banco Central do Brasil começou o aperto da sua política monetária bem antes do Fed e dos outros grandes bancos centrais. Isso já começou a melhorar a situação relativa do Brasil, tanto no combate à inflação como na arrumação da economia rumo ao crescimento mais alentado.

Esse fator pode ser suficiente para manter o fluxo de capitais externos para o Brasil, uma vez que as opções no mercado internacional podem estreitar-se em consequência da recessão.

A bola de ferro que a economia brasileira carrega acorrentada às pernas é a desorganização das contas públicas. O ministro da Economia, Paulo Guedes, tem se queixado do Banco Central pelas críticas públicas que têm sido feitas ao excesso de despesas do governo. No entanto, o rombo fiscal segue não equacionado, como continuou enfatizado no comunicado. Ninguém sabe, por exemplo, de onde o próximo governo tirará recursos para bancar a manutenção do Auxílio Brasil, cujo prazo de validade terminará em dezembro, há orçamento secreto a ser enfrentado, pressão dos políticos por mais recursos e os Estados perderam muita arrecadação com a redução do ICMS sobre combustíveis.