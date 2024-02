Com esse resultado, o índice acumulou uma alta de 7,6% nos 12 meses encerrados em janeiro. Nos 12 meses encerrados em dezembro, esse avanço havia ficado em 7,46%.

O Ivar foi criado para medir a evolução mensal dos valores de aluguéis residenciais do mercado de imóveis no Brasil, com informações obtidas diretamente de contratos assinados entre locadores e locatários sob intermediação de empresas administradoras de imóveis. Até então, a FGV coletava informações de anúncios de imóveis residenciais para locação, e não os valores efetivamente negociados.