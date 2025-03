Foto: Divulgação/CBA Entrevista com Luciano Alves CEO da Companhia Brasileira de Alumínio (CBA) A Companhia Brasileira de Alumínio (CBA) aposta em algo incomum para as empresas brasileiras que produzem o metal: estar em todas as fases da produção, desde a mineração até a indústria. Se exige uma expertise maior, a estratégia pode trazer benefícios sobre os custos e para a atuação ambiental, reduzindo as emissões de gases de efeito estufa. Segundo o CEO da CBA, Luciano Alves, a estratégia se paga por permitir emissões menores do que a média do mercado de alumínio. Em entrevista ao Estadão, Alves comenta a estratégia, assim como outras formas de atuação ambiental da CBA, como a tentativa de diminuir os impactos da mineração de bauxita, matéria-prima do alumínio. Também avalia o mercado, os projetos para os próximos anos e a participação da empresa nas últimas COPs, assim como a preparação para a próxima. Ele comenta ainda as tarifas impostas pelo governo de Donald Trump ao alumínio brasileiro. Confira os principais trechos.

Por que a CBA escolheu estar presente em todas as fases da produção do alumínio?

Não é muito comum esse tipo de empresa no mercado de alumínio, normalmente você tem empresas mais especializadas em cada etapa da cadeia, e nós somos a única desse tipo no Brasil. Somos assim desde a fundação, e agora em 2025, vamos completar 70 anos de história. Em primeiro lugar, reforça esse nosso compromisso com a sustentabilidade, uma melhor eficiência e também pela qualidade do nosso produto, conseguimos controlar melhor todas as etapas produtivas. Possibilita ter uma visão do todo, de todas as etapas da cadeia e ter um know-how, um conhecimento de cada uma dessas etapas. Segundo ponto: o maior controle dos custos, porque ficam sob nossa gestão, podemos obter uma melhor eficiência operacional. Um melhor atendimento ao cliente, porque eventuais mudanças que ocorrram em cada uma dessas etapas da cadeia produtiva, se não fosse integrada, teria um menor controle e uma menor gestão sobre isso, então isso também te ajuda a ter um atendimento melhor para o cliente. E, obviamente, as inovações, especialmente aquelas com impacto positivo, estar integrado na cadeia te possibilita ter mais, porque temos a possibilidade de fazer projetos em cada uma das etapas da cadeia.

Como essa escolha se reflete no trabalho ambiental da empresa?

Tudo isso fortalece essa nossa posição como uma referência de um produtor de baixo carbono no mundo como um todo, por ter uma energia renovável e 100% rastreável para a nossa produção. Acho interessante até de contextualizar isso e mostrar um pouco disso que eu acabei de falar nessas vantagens. Aconteceram agora, nesse último semestre de 2024 com a alumina, um dos insumos usados para produzir o alumínio, algumas rupturas na cadeia em diversos países, e o preço subiu. Quem não é integrado na cadeia foi, obviamente, impactado por todo esse movimento de preço que aconteceu no segundo semestre do ano passado e, para empresas integradas na cadeia, como é o caso da CBA, a gente não teve esse impacto. Como nós não compramos alumina no mercado, nós não fomos impactados por isso. Então, temos uma estabilidade também maior de custos nesses momentos de maior volatilidade.

Como vocês trabalham a mineração, que é uma atividade praticamente impossível de não gerar impactos sociais e ambientais significativos?

A mineração sustentável é um legado que nós queremos deixar. Então, não só restauramos as áreas mineradas, como também contribuímos nas frentes ambientais e sociais dos locais onde a gente faz a mineração. É importante dizer que a mineração de bauxita é diferente de outros minerais. Ela é pontual, é superficial e é temporária. Não precisa usar explosivos e não tem aquela formação de grandes cavas. Isso também facilita a rápida recuperação de uma área minerada. O que fazemos? Removemos o solo superficial, que é rico em matéria orgânica, e separamos ele para ser utilizado no futuro. Mineram a bauxita para a nossa produção e, desde 2008, trabalhamos em parceria com a Universidade Federal de Viçosa para desenvolver tecnologias que promovam nessa área ou nessa região a restauração florestal, a conservação hídrica da água e a reabilitação do solo. Depois que nós mineramos, devolvemos este solo para o mesmo local da mineração. Então, é o mesmo solo que lá estava, você só tem de diferença que você não tem mais a parte de baixo, que era a bauxita e trabalhamos na recomposição desse solo. Então, o nosso objetivo é entregar esse solo em condições, no mínimo, iguais, mas, normalmente, melhores do que ele tinha antes da nossa mineração, e adequado para a atividade agrícola, seja de café, eucalipto ou outra coisa. Também fazemos um monitoramento constante, para contribuir com o aumento da biodiversidade e para a melhoria dos processos hidrológicos. Também buscamos inovações, estamos trabalhando no desenvolvimento de uma tecnologia que chamamos de beneficiamento móvel em um projeto piloto na Zona da Mata, em Minas Gerais, em que transformamos o resíduo da mineração da bauxita no que a gente chama de tecno-solo. É um solo melhorado e, conforme você vai minerando, ele já vai automaticamente sendo aplicado nessas áreas mineradas e você elimina a necessidade de ter uma barragem. Também temos programas de apoio à gestão pública e educacionais nas cidades.

Você mencionou que usam energia de fontes renováveis. Quais fontes são essas e isso vale para todo o processo de produção, desde a extração, transporte até a parte industrial?

Sim. Tem uma parcela mais relevante da energia que é utilizada na produção do alumínio, que consome uma quantidade de energia muito superior a todas as outras etapas, mas de fato a gente está falando de toda a energia que a CBA consome ser proveniente de fontes renováveis. Temos 21 hidrelétricas que geram energia renovável para nós e dois parques eólicos em funcionamento, então é um mix dessas duas coisas. Em linhas gerais, dá mais ou menos um 90% hidrelétrico, 10% eólico, depende muito do momento do ano e de quanto cada um está gerando. Talvez esse seja o principal fator de diferenciação, porque na indústria do alumínio ainda se produz muito alumínio com energia de fontes não renováveis. Por exemplo, o carvão é muito utilizado, especialmente na Ásia, e o gás natural também é bastante utilizado, especialmente no Oriente Médio, dois combustíveis fósseis. Como se comparam as emissões de carbono da CBA em relação às outras empresas? No caso da CBA, temos uma emissão que fica ao redor de 3 toneladas de CO₂ para cada tonelada de alumínio, isso é mais ou menos 3,5 vezes abaixo da média mundial. Acho que a principal vantagem da gente ter essa fonte de energia renovável no nosso matriz é conseguir produzir o que chamamos de alumínio verde, um alumínio de baixo carbono, e para ser considerado baixo carbono você tem que estar abaixo de quatro toneladas de CO₂ para cada tonelada de alumínio produzido. No nosso caso, estamos próximos de três, e a média mundial está acima de 11. É um diferencial competitivo, e pretendemos que todo o crescimento que a CBA tenha no futuro, adicione mais energia renovável no nosso mix.

Vocês atuam na reciclagem?

A reciclagem tem um papel fundamental na estratégia de qualquer negócio de alumínio daqui para frente. Acabamos de concluir um investimento de mais ou menos R$ 243 milhões em reciclagem, crescimento de captação ou de processamento de reciclagem na CBA, mas temos ainda todo um plano estratégico que prevê mais R$ 310 milhões de investimentos daqui para frente, nos próximos anos, especificamente em reciclagem. Qual é o nosso objetivo com todo esse investimento aqui? Aumentar o conteúdo reciclado do nosso produto, em primeiro lugar, ampliar a captação de sucata que nós temos hoje no mercado, e contribuir de maneira expressiva para essa economia circular e a competitividade da CBA.

Foto: Divulgação/CBA

Vocês conseguem reciclar embalagens como TetraPak?

Buscamos um desenvolvimento de uma tecnologia em conjunto com a TetraPak. Anunciamos o início da operação no final do ano passado. Primeiro, esta é uma embalagem multimateriais, então, tem ali junto com uma folha de alumínio que vai por dentro dessa embalagem, mas por fora tem aquele papel que a gente conhece mais, e também tem a questão do plástico, principalmente na tampa. É uma mistura de vários materiais, e a reciclagem dessa embalagem é tecnicamente complexa. Conseguimos desenvolver essa tecnologia em parceria, uma tecnologia proprietária nossa, em que a conseguimos separar o alumínio dos outros materiais. O papel já era separado, mas ainda assim tinha um composto de alumínio, principalmente com plástico, que tinha uma dificuldade maior de separação. Desenvolvemos essa tecnologia para fazer essa separação. Por estarmos em toda a cadeia, conseguimos pegar uma dificuldade de toda uma indústria, e transformamos isso em uma solução. Claro, tem um benefício para a CBA, por podermos ter um aumento do nosso volume de alumínio vindo de um material reciclado, mas também, principalmente para o nosso cliente, que passa a ter uma solução para a reciclagem do produto dele. O mercado está se desenvolvendo muito, também com novas tecnologias, buscando aumentar o conteúdo reciclado. Está muito em voga, muitas empresas de alumínio têm buscado isso.

Em quais mercados a CBA está presente, além do Brasil?

O mercado brasileiro é o nosso principal mercado. Temos uma divisão, alguma coisa próxima de 90% de vendas aqui no mercado local brasileiro, e alguma coisa entre 5% e 10% para exportação, depende muito de cada trimestre. Historicamente sempre foi assim, o nosso principal mercado de exportação hoje é os Estados Unidos, principalmente em folhas de alumínio, que é um produto que exige uma alta qualidade justamente pela espessura de alguns micros. Somos reconhecidos por um produto de alta qualidade no mercado, por isso até a possibilidade que nós temos de exportar isso para os Estados Unidos. O restante é basicamente mercado local, o foco e a nossa estratégia está mais concentrada no Brasil. Aqui no Brasil a gente consegue oferecer também uma ampla gama de produtos, as folhas de alumínio, chapas, perfis, e produtos primários, como o lingote, o vergalhão e o tarugo de alumínio.

Como as novas tarifas para o alumínio exportado para o mercado dos Estados Unidos afetam a CBA?

A medida pode ter reflexos no mercado global do alumínio, mas os nossos negócios são 90% voltados ao mercado interno e vamos acompanhar os desdobramentos dessa decisão. Sempre falo nos encontros com os investidores que o mercado de alumínio é um mercado global, tanto para o alumínio primário, a commodity, quanto para os produtos transformados, o que a gente chama de downstream. Tem uma circulação muito grande entre vários países do mundo, e isso tradicionalmente é assim, não é algo de agora não. No caso da CBA, como a gente é focado muito no mercado doméstico aqui do Brasil, eventuais impactos vão ser minimizados.

Vocês já estiveram em COPs anteriormente. Como foi essa participação?

A COP é um evento hoje essencial, e a CBA participou de várias. Eu, particularmente, participei da última, e pude vivenciar que é um local essencial para a troca de experiência e para o fortalecimento de alianças buscando soluções mais sustentáveis. Eu consegui participar de muitos debates lá e ouvi muito que, se não houvesse a COP, você não teria como ter essas discussões com a profundidade que tem lá. Essa próxima COP agora vai ser aqui no Brasil, então naturalmente para nós já tem uma importância maior do que outras no passado, e para a gente participar de um evento como esse é uma grande oportunidade também, para conhecer exemplos de inovações ou do que outras empresas ou outros segmentos de mercado estão fazendo em relação à sustentabilidade, especialmente para ações de descarbonização e economia circular. Tudo isso é fundamental para a gente trazer de volta para dentro de casa e trabalhar na nossa estratégia, nas iniciativas que temos e como conseguimos melhorar a pegada do setor como um todo. Estar presente na COP, trocar a experiência e trazer um pouco dessas tecnologias ou dessas ideias que são colocadas lá, é muito importante para nós. Também se fala muito da questão de como buscar financiamentos relacionados a projetos verdes.

Você chegou a mencionar que vocês classificam o alumínio de vocês como verde. Tem alguma diferença de preço entre esse alumínio e o das outras concorrentes?

Hoje, no mercado, enxergamos uma preferência do consumo. Acho que tem duas coisas, duas tendências que vimos se concretizarem mais fortemente nos últimos anos. A primeira é um interesse e uma busca genuína, especialmente de clientes, por um produto com uma menor pegada de carbono, com menor impacto. E o segundo ponto é também um aumento da procura por um produto com maior conteúdo reciclado, que naturalmente também é um produto de mais baixo carbono. Isso vem acontecendo em algumas cadeias. Eu diria que tem duas cadeias que hoje estão mais à frente em termos dessa demanda pelo alumínio de baixo carbono, que é a indústria de transportes ou automotivo e a indústria de embalagens. Na nossa visão, é uma tendência que deve migrar para todas as outras indústrias também, como a da construção civil, para algumas linhas mais nobres de produtos. Ainda não existe uma precificação diferenciada, uma precificação em que você consegue claramente dizer, naquele produto que você está vendendo, quanto que é a parcela do preço que está relacionado a essa pegada de carbono mais baixa. Na nossa visão, talvez é um amadurecimento natural do mercado que deve acontecer quando você tiver uma demanda maior por esse tipo de alumínio. Independentemente disso, o fato de você ter uma fidelização do seu cliente pelo seu produto, já é uma vantagem competitiva. Quais tendências vocês veem para o mercado de alumínio nos próximos anos? Acreditamos muito no mercado de alumínio. É um metal fundamental para o futuro, especialmente quando a gente pensa na tendência de transição energética e descarbonização. E por quê? Ele tem dois vieses nesse impacto. O primeiro é que ainda somos uma indústria onde a maioria dos produtores produz o alumínio com uma energia proveniente de uma matriz energética de combustíveis fósseis, carvão e gás natural. Então, tem um desafio aqui da indústria de mudar a matriz energética para uma mais renovável e com isso, contribuir para o impacto menor da indústria em relação à descarbonização. Mas também tem uma outra contribuição bastante importante dessa indústria que é a utilização do alumínio como material em várias soluções de descarbonização no mundo. Como o alumínio é mais leve do que outros metais, ele pode substituir outros para reduzir peso, por exemplo, de um veículo. O segundo ponto é que o alumínio entra mais também nessas soluções de energia elétrica renovável. Então, se a gente mudar a matriz energética do mundo para energias mais renováveis, especialmente de fontes solares e eólicas, você tem um consumo maior de alumínio nessas fontes. Por exemplo, as bases das usinas solares são todas feitas de alumínio porque precisam resistir ao tempo, e o alumínio, por não enferrujar, resiste muito mais do que outros materiais. Nas eólicas também. Elas levam muito alumínio também, muito mais do que uma hidrelétrica ou uma termoelétrica. Os fios e cabos das linhas de transmissão de alumínio são todos feitos de alumínio por ele ser mais leve, apesar do cobre ser um condutor melhor. Também tem essa demanda de um consumidor exigindo um maior conteúdo reciclado, exigindo uma pegada menor de carbono. Quais são os planos da CBA? Qual é a estratégia de vocês para além da sustentabilidade?

Essa indústria tem uma tendência interessante de crescimento pela frente, especialmente se você tiver a adoção dessas tecnologias no futuro e na transição energética. A CBA é um produtor de baixo carbono, 100% integrado hoje em dia e também com 100% de energia renovável e rastreável, que já tem, por si só, uma vantagem competitiva atualmente. Nós somos um ativo de primeiro quartil, o que significa dizer que nós estamos entre os 25% de menor custo da indústria. O que a gente tem na estratégia é um crescimento da CBA principalmente com alumínio primário e alumínio reciclado, que devem ser as duas principais vertentes de crescimento de volume para a CBA no futuro. E, com esse crescimento em volume, vem uma modernização e uma melhoria da competitividade do ativo através de novas tecnologias, que vão melhorar os nossos custos, e a nossa competitividade, mas também reduzir o nosso impacto, reduzir nossa pegada de carbono.