Opinião | China não é santa no comércio, mas Trump faz liberalismo econômico passar vergonha

Não é segredo para ninguém que a China nunca jogou limpo no comércio internacional. A começar pelo controle da taxa de câmbio, sempre desvalorizada, à pirataria indiscriminada de produtos, triangulações entre países para burlar barreiras, além de financiamento barato para reduzir artificialmente o preço das suas exportações. Para culminar, os chineses, a segunda maior economia do mundo, ainda são considerados pela Organização Mundial do Comércio (OMC) como um país em desenvolvimento, e por isso gozam de regras mais favoráveis para a venda dos seus produtos no mercado internacional.

Nada disso, no entanto, justifica as insanidades econômicas cometidas pelo presidente americano, Donald Trump. Trump tem feito o liberalismo passar vergonha, porque ofende os pilares do comércio internacional – que têm sido uma das bases para o crescimento econômico sustentável não só dos EUA, mas também do mundo.

Trump tem feito o liberalismo passar vergonha, porque ofende os pilares do comércio internacional Foto: Saul Loeb/AFP

As trocas comerciais permitem a integração de cadeias de produção, ganhos de eficiência, inflação global mais baixa e aumento da produtividade. Se os EUA têm déficit comercial, em grande parte isso se explica pelo déficit fiscal do governo americano, que é um grande consumidor, não só de bens, mas também de serviços. Se houvesse cortes de despesas – não é só o governo brasileiro que precisa reduzir gastos –, o impacto na balança de bens e serviços do governo seria imediato. Nos últimos três dias, o mercado de títulos do Tesouro americano, considerado um refúgio para os investidores, opera de maneira disfuncional. O que era o porto seguro se transformou em mar revolto. Pela lógica dos mercados, em períodos de risco de recessão, caem as bolsas, mas os títulos dos EUA se valorizam, porque há uma busca de proteção. Desta vez, as bolsas caíram, mas os títulos se desvalorizaram, deixando operadores incrédulos diante das telas de cotações.

Tudo isso é reflexo da incerteza provocada por Trump, o que também significa baixo crescimento. Esta semana, o banco Morgan Stanley revisou – mais uma vez – para baixo as projeções de crescimento dos EUA, de 1,5% para 0,8% este ano e de 1,2% para 0,7% o ano que vem, e alterou para cima projeção para o núcleo da inflação (que exclui itens mais voláteis), de 2,9% para 3,9% este ano.

Se existe uma boa notícia em meio ao caos é que isso aumenta as chances de derrota de Trump nas eleições de meio de mandato do Congresso, no ano que vem. Só os eleitores americanos podem desfazer a besteira que fizeram. Até lá, os EUA e o mundo terão de apertar os cintos e aguentar as consequências.