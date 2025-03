Análise | Gleisi ditará o rumo do governo e, portanto, da economia. Ela vai radicalizar ou se mover ao centro?

A nova ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, tem reagido com bom humor sobre o risco de radicalização à esquerda do governo, com a sua ida para o Ministério de Lula. A interlocutores, ela diz que, como vai conviver por mais tempo com políticos do Centrão, pode ser que a moda “pegue” e ela se movimente ao centro.

Os sinais também foram dados por pessoas próximas à presidente do Partido dos Trabalhadores de que ela terá uma postura mais pragmática no novo cargo. Só o tempo dirá, mas ela não terá o benefício da dúvida.

Gleisi vai redobrar a aposta em políticas que deram errado tantas vezes ou vai superar as rusgas com Haddad? Foto: Wilton Junior/Estadão

PUBLICIDADE O que se sabe até agora é que o comportamento de Gleisi será capaz de definir os rumos do governo, especialmente na economia. Isso porque ela tem sido a principal voz de contraponto ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, com embates que começaram antes mesmo do início do atual mandato, envolvendo a reoneração dos preços dos combustíveis pela Petrobras. Com Lula perdendo popularidade, e com aumento da chance de vitória da oposição em 2026, a grande questão é: Gleisi vai redobrar a aposta em políticas que deram errado tantas vezes ou vai superar as rusgas com Haddad para unir o governo em torno da reeleição no ano que vem?

Os últimos meses mostraram que Haddad está cercado e ilhado no governo. A ministra do Planejamento, Simone Tebet, tem sido uma luz praticamente apagada na atual gestão, assim como a do vice-presidente, Geraldo Alckmin. Ambos deveriam firmar trincheiras ao lado do ministro da Fazenda e formar o tripé político em defesa da racionalidade econômica.

Do outro lado, há um batalhão de defensores de ideias heterodoxas, que vão da Casa Civil, com Rui Costa, passando pela primeira-dama, Janja da Silva, além dos ministros Alexandre Silveira e outros quadros históricos do PT a quem Lula tem dado ouvidos.

Parte da desavença entre Gleisi e Haddad se dá pelo fato de que o PT teria alertado a Fazenda sobre os problemas intrínsecos do arcabouço fiscal, que são rubricas crescendo acima do teto de 2,5% ao ano acima da inflação – especialmente os gastos com a Previdência. Esse problema teria sido minimizado pelo atual ministro; mas depois, de fato, acabou se tornando realidade.

Se seguir pela heterodoxia, o dano será grande e virá a galope, com efeito principalmente sobre o dólar e a inflação. Se optar pela racionalidade, será preciso agir rápido, para dar tempo de a benesse chegar antes das eleições.

Em conversas de bastidores no plenário da Câmara, Gleisi havia sinalizado que chegaria o momento de apoiar a agenda do ministro. O momento chegou; ela cumprirá a promessa?