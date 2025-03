Opinião | Trump constrange o liberalismo, põe em xeque liderança dos EUA e pode levar país à estagflação

O mercado financeiro ainda avalia, incrédulo, as ações de Donald Trump no comércio internacional. Um relatório do banco americano Morgan Stanley reflete bem essa visão, porque mostra que ainda há esperança entre investidores de que os aumentos de barreiras comerciais contra México, China e Canadá sejam de curta duração. Ou seja, de que Trump esteja apenas blefando para conseguir pequenos ganhos de curto prazo, para logo sem seguida recuar, como se tivesse saído vencedor.

Isso explica porque o cenário do Morgan à frente se divide em dois, mesmo com a entrada em vigor das alíquotas mais altas nesta terça-feira, 4. Um prevê o recuo rápido das medidas, e com impactos limitados sobre a bolsa, a inflação e o crescimento do PIB. Outro, com o prolongamento dessa marcha da insensatez econômica e com efeitos mais espalhados sobre a economia internacional.

PUBLICIDADE Trump constrange o liberalismo econômico com as suas barreiras no comércio, porque os efeitos serão exatamente o contrário do que ele pretende atingir. Em caso de medidas duradouras, o Morgan diz que o PIB americano ficará entre 0,7 ponto a 1,1 ponto percentual mais baixo, enquanto a inflação no país subirá entre 0,3% e 0,6%. Em outras palavras, Trump colocará os EUA em um cenário próximo ao da estagflação, com crescimento entre 1,2% e 1,6% no ano e inflação se distanciando ainda mais da meta de 2% (em janeiro, o PCE, índice oficial, ficou em 2,5%).

Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, anunciou o aumento de barreiras comerciais contra México, China e Canadá Foto: Evan Vucci/AP

Outro estudo, desta vez feito pelo economista Joseph E. Gagnon, do Peterson Institute, mostra que mostra que as tarifas mais altas não vão reduzir o déficit comercial dos EUA, um dos objetivos de Trump. O efeito será uma redução também das exportações americanas.

Publicidade

Gagnon explica que a corrente de comércio é uma via de mão dupla. Quando os países conseguem exportar para os EUA, eles recebem dólares em troca, fortalecendo as suas moedas e equilibrando suas transações correntes. Esse mesmo dinheiro é usado para importar produtos dos EUA.

Quando Trump sobe alíquotas, o efeito é o oposto. Países exportarão menos para o país, receberão menos dólares e comprarão, em consequência, menos produtos americanos. Há um alerta ainda mais preocupante para o país:

“Ao proteger os produtores da concorrência estrangeira, uma tarifa acaba resultando em menos inovação empresarial, crescimento mais lento da produtividade e padrões de vida mais baixos para as famílias”, diz Gagnon.

Com ideias rudimentares na economia, Trump ameaça os pilares da competitividade americana e que fizeram o país se tornam a principal potência econômica mundial.