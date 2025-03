Opinião | Trump comete erro econômico básico ao encarecer a importação de aço e alumínio dos EUA

O presidente Donald Trump continua contrariando as regras mais fundamentais da teoria econômica. O aumento de barreiras comerciais sobre o aço e o alumínio, que entrou em vigor nesta quarta-feira, 12, e atinge diretamente o Brasil, significa o encarecimento de insumos que hoje são cruciais para a indústria de produtos “finais” dos Estados Unidos.

Na prática, com as tarifas, Trump estimula a produção nos EUA de aço e alumínio, dois bens intermediários e que estão no meio da cadeia, enquanto desestimula a produção de produtos com maior valor agregado – como automóveis, por exemplo.

PUBLICIDADE Trump, assim, vai na direção contrária do que tornou os americanos a maior potência econômica do mundo. O déficit comercial dos EUA, em parte, reflete exatamente isso. Os americanos são grandes importadores de bens intermediários porque faz mais sentido para uma economia desenvolvida se dedicar a itens finais, com alta tecnologia. Por serem o maior consumidor do planeta, os americanos conseguem, assim, ter acesso a produtos “de ponta” fabricados internamente e que ajudam não só no bem-estar, mas também na produtividade econômica.

O presidente americano, Donald Trump, durante coletiva de imprensa, nos EUA. Foto: Mandel NGAN/AFP

Outra visão ultrapassada de Trump é a aposta na indústria, que vem perdendo cada vez mais espaço para o setor de serviços, principalmente os de tecnologia. Basta olhar para as empresas com maior valor de mercado dos EUA, e que ganharam o apelido de “Big Five”, ou cinco maiores: Amazon, Apple, Google (Alphabet), Meta (Facebook) e Microsoft.

Se o grupo for expandido com a Nvidia e a Tesla – que, apesar de produzir carros, é considerada uma empresa de tecnologia –, o apelido passa a ser “Seven Magnificents” (sete magníficas).

Segundo levantamento da Elos Ayta, as empresas americanas perderam US$ 4,33 trilhões em valor de mercado desde a posse de Trump – o que comprova a destruição de riqueza provocada pelo novo presidente.

“Entre 20 de janeiro e 10 de março de 2025, o valor de mercado das empresas americanas encolheu US$ 4,33 trilhões. O movimento foi ainda mais acentuado entre as Seven Magnificents, que sozinhas perderam US$ 2,54 trilhões desde janeiro”, disse a Elos em relatório.

Aqui no Brasil, apesar de o País ter sido atingido pelo aumento de barreiras, a reação do governo Lula foi na direção certa, de evitar retaliações automáticas, que só iriam estimular a disputa comercial.

Trump vem cometendo erros básicos na economia em seus primeiros dias de governo.