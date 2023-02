Amazon completa compra da empresa de serviços de saúde One Medical

A Amazon conseguiu completar a aquisição da empresa de serviços de saúde americana One Medical por US$ 3,9 bilhões. A conclusão significa que a compra não foi bloqueada pela Comissão de Comércio americana (FTC, na sigla em inglês).

Unir-se à One Medical é um grande passo, afirmou o vice-presidente sênior da Amazon Health Services, Neil Lindsay. Foto: Mike Segar/Reuters

A compra foi primeiramente anunciada em julho de 2022 e indicava que a Amazon teria acesso a uma rede que opera mais de 180 consultórios em 25 mercados dos Estados Unidos, trabalhando com mais de 8 mil empresas no fornecimento de serviços médicos aos funcionários com atendimento presencial e virtual.

“Temos a missão de tornar muito mais fácil para as pessoas encontrar, escolher, pagar e se envolver com os serviços, produtos e profissionais de que precisam para obter e se manter saudáveis, e unir-se à One Medical é um grande passo para essa jornada”, afirmou o vice-presidente sênior da Amazon Health Services, Neil Lindsay, em nota oficial da empresa.