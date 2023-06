Amazon, Microsoft, Disney: grandes empresas dos EUA estão demitindo, apesar do desemprego em queda

O mercado de trabalho dos EUA mantém-se notavelmente forte, mesmo diante de ventos econômicos contrários. Mais de um ano depois da campanha do Federal Reserve para esfriar a economia, os Estados Unidos criaram 339 mil empregos em maio, levando a taxa de desemprego para 3,7%.

No entanto, houve uma proliferação de demissões em larga escala nos últimos meses. Alguns dos cortes mais profundos ocorreram nos setores de tecnologia e mídia: a Microsoft, a Amazon, a Salesforce, a HP e as empresas controladoras do Google e do Facebook sinalizaram planos para cortar vários milhares de trabalhadores. Depois de cortar inicialmente milhares de trabalhadores, a Amazon e o Facebook, apenas alguns meses depois, anunciaram planos para demitir outros milhares.

Empresas de outros setores também estão fazendo cortes, incluindo o Goldman Sachs, a Ford, a 3M, a Hasbro, a Boeing, a Disney e a Tyson.

Embora os preços tenham diminuído, a inflação continua alta e esta é uma dor de cabeça contínua para o Federal Reserve, que tem aumentado as taxas de juros no ritmo mais rápido em décadas para combatê-la, embora recentemente tenha enfrentado turbulências no setor bancário que alguns observadores atribuem pelo menos em parte às ações do Fed. Enquanto isso, muitos especialistas dizem que pelo menos uma leve recessão é provável.

Empresas de tecnologia e bancos de Wall Street, que pertencem a setores mais sensíveis ao aumento dos custos de empréstimos, geraram alguns dos anúncios de demissões mais notáveis.

Aaron Terrazas, economista-chefe do site de empregos Glassdoor, disse que três tipos de empresas estão cortando pessoal no momento: aquelas para quem a dívida está ficando mais cara em meio ao aperto do Fed; aquelas incertas sobre as perspectivas econômicas; e aquelas que usam o clima econômico como desculpa para cortar funcionários que teriam demitido de qualquer maneira.

“A maior questão agora é essa reavaliação do risco”, disse Terrazas, observando que as empresas que estão saindo da pandemia devem enfrentar a geopolítica, a retenção de funcionários, o investimento e a cadeia de abastecimento.

“Os líderes empresariais de hoje ficaram marcados por esse desfile interminável de eventos de risco nos últimos dois anos e desejam desesperadamente um ano em que as coisas ocorram conforme o planejado – e, portanto, estão planejando de forma conservadora”, disse ele. “Essa é a dinâmica que estamos vendo na economia.”

Aqui está um resumo de algumas das demissões mais significativas:

Alphabet

A empresa controladora do Google, a Alphabet, está cortando cerca de 12.000 empregos, disse o CEO Sundar Pichai em janeiro. Ele disse que os cortes de empregos – estimados em 6% da força de trabalho – ocorrerão em toda a empresa e que a decisão veio após uma “análise rigorosa”. A Alphabet concordou com o tremendo crescimento que experimentou nos últimos dois anos, mas a demanda diminuiu com o retorno à vida presencial e com o aumento das taxas de juros, que encareceram os empréstimos. Pichai disse que a empresa fez contratações para atender ao aumento anterior, mas que a realidade econômica que a empresa enfrenta agora é muito diferente.

Amazon

A gigante do comércio eletrônico com sede em Seattle anunciou em novembro planos para cortar cerca de 10.000 empregos corporativos - muitos de sua área de recursos humanos, dispositivos e divisões de varejo - e aumentou esse total para 18.000 em janeiro. Em março, a Amazon disse que planejava demitir mais 9.000 trabalhadores, citando uma “economia incerta”. A redução parece ser a maior em uma década de expansão quase constante, com mais de 1,5 milhão de funcionários no final de setembro. A Amazon, como outras empresas de tecnologia, fez muitas contratações durante a pandemia, e analistas dizem que as demissões marcam o fim de uma era marcada pelo inchaço da indústria. (O fundador da Amazon, Jeff Bezos, é proprietário do The Washington Post.)

Em março, Amazon disse que planejava demitir mais 9.000 trabalhadores, citando uma “economia incerta” Foto: Pascal Rossignol/Reuters

Meta

Em novembro, a empresa controladora do Facebook e do Instagram anunciou planos de cortar 11.000 empregos, ou 13% de sua força de trabalho, em um esforço para controlar as despesas e se concentrar na transformação de seu negócio de publicidade. Os cortes marcaram um novo tumultuado período no Vale do Silício, onde os gigantes da tecnologia há muito são considerados à prova de recessão. Mark Zuckerberg, o fundador da empresa, disse que o declínio nas compras online e a competição publicitária levou a uma queda na receita. Sua empresa também apostou muito na criação de um mundo virtual frequentemente chamado de metaverso. Em março, Zuckerberg anunciou que mais 10.000 trabalhadores seriam cortados.

Microsoft

A Microsoft planeja demitir 10.000 funcionários, informou a empresa em janeiro, como parte de um plano de reestruturação para se concentrar em áreas de crescimento e preparar a empresa para uma recessão econômica.

A gigante da tecnologia é a mais recente corporação a demitir funcionários em meio à incerteza econômica, saindo das altas espetaculares do período inicial da pandemia, quando Wall Street aplaudiu os ganhos impressionantes das empresas de internet, software e comunicações.

As demissões na Microsoft representam menos de 5% de sua força de trabalho.

Salesforce

A gigante da computação em nuvem – cujos produtos incluem o popular sistema de bate-papo no local de trabalho Slack, bem como ferramentas para vendas, marketing e atendimento ao cliente – anunciou planos de corte de custos que incluem a redução de 10% de sua força de trabalho. A Salesforce tem mais de 79.000 funcionários, o que significa que as demissões podem afetar quase 8.000 pessoas. O codiretor executivo Marc Benioff disse que a empresa contratou pessoas demais quando suas vendas dispararam durante a pandemia. O último relatório trimestral da Salesforce mostrou uma desaceleração em sua taxa de crescimento de receita.

Twitter

Logo depois que Elon Musk adquiriu a empresa de mídia social com sede em São Francisco em outubro de 2022, ele demitiu grande parte do alto escalão da empresa e cerca de metade de seus 7.500 funcionários. Centenas de outros trabalhadores partiram em novembro depois de se recusarem a assinar um acordo para trabalhar mais horas, informou o The Washington Post. Ele demitiu outras 200 pessoas em 25 de fevereiro, de acordo com o New York Times.

O bilionário da Tesla está sob extrema pressão financeira desde a conclusão do negócio em outubro; analistas estimaram o valor do Twitter em cerca de US$ 25 bilhões, bem abaixo dos US$ 44 bilhões pagos por Musk e seus investidores. Espera-se que ele deva US$ 1 bilhão apenas em pagamentos anuais de juros, depois de ter contraído um grande empréstimo para ajudar a pagar o valor. O site também viu uma queda significativa nas receitas de publicidade.

Depois que Elon Musk, bilionário da Tesla, adquiriu o Twitter, ele demitiu grande parte do alto escalão da empresa e cerca de metade de seus 7.500 funcionários. Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Disney

A gigante do entretenimento anunciou em fevereiro que planejava cortar cerca de 7.000 empregos em um esforço abrangente para economizar US$ 5,5 bilhões. As reduções ocorreram apenas alguns meses depois que Bob Iger, que liderou a Disney em sua era de ouro, voltou para a empresa, prometendo grandes mudanças. Ao anunciar os cortes, Iger disse que a Disney está “comprometida em administrar nossos negócios com mais eficiência, especialmente em um ambiente econômico desafiador”.

News Corp

A News Corp de Rupert Murdoch está reduzindo sua força de trabalho em 5%, ou cerca de 1.250 empregos, informou a Reuters em fevereiro. A gigante da mídia que publica o Wall Street Journal registrou uma queda de 10,6% na receita de publicidade, parte de uma queda em todo o setor que acompanha o aumento das taxas de juros. Ela também incorreu em US$ 6 milhões em custos únicos devido a uma fusão desfeita com a Fox Corp.

HP

A gigante da computação disse em novembro que cortaria de 4.000 a 6.000 funcionários até o final de 2025 em um esforço para reduzir custos. O anúncio veio depois que a HP relatou uma queda de 11,2% na receita do quarto trimestre em comparação com o mesmo período de 2021; as vendas anuais caíram 0,8%. As reduções de pessoal foram incluídas no plano de “transformação pronta para o futuro” da empresa.

Dell

A fabricante de computadores está demitindo cerca de 5% de sua força de trabalho, ou cerca de 6.650 cargos. A queda na demanda por computadores pessoais forçou a empresa a adotar um programa mais amplo de corte de custos, que também inclui o congelamento de contratações e a redução de viagens. “O que sabemos é que as condições do mercado continuam a se deteriorar com um futuro incerto”, disse o vice-presidente da Dell, Jeff Clarke, aos funcionários, de acordo com um documento da SEC de 6 de fevereiro. “As medidas que tomamos para ficar à frente dos impactos da recessão – que permitiram vários trimestres fortes consecutivos – não são mais suficientes. Agora temos que tomar decisões adicionais para nos prepararmos para o caminho que temos pela frente.”

IBM

A empresa de tecnologia planeja cortar cerca de 3.900 cargos, ou cerca de 1,5% de sua força de trabalho global. A IBM disse que os cortes estavam relacionados a desinvestimentos anteriores de suas empresas Kyndryl e Watson Health, embora essas mudanças tenham ocorrido muito antes do anúncio dos cortes de empregos no final de janeiro.

SAP

A gigante europeia de software anunciou planos para eliminar 2.800 funcionários, ou 2,5 % de sua força de trabalho, citando uma “reestruturação direcionada” e planos para “fortalecer seu negócio principal e melhorar a eficiência geral do processo”, de acordo com um relatório de lucros de janeiro.

Twilio

A empresa de tecnologia de comunicações com sede em São Francisco anunciou em 13 de fevereiro que demitiria 17% de sua força de trabalho. São 1.500 empregos com base no número de funcionários da Twilio em 30 de setembro de cerca de 9.000 pessoas, de acordo com um documento da SEC. Os executivos disseram que os cortes fazem parte de um plano de reestruturação mais amplo, projetado para levar a empresa a uma maior lucratividade.

“Nos últimos 15 anos, administramos a Twilio para crescer, construindo uma enorme base de clientes, conjunto de produtos e base de receita. Mas as condições mudam – e nós também devemos mudar. Agora temos que priorizar o lucro muito mais do que antes “, escreveu Jeff Lawson, cofundador e diretor executivo da Twilio, em uma postagem de blog de 13 de fevereiro anunciando as demissões.

Boeing

A gigante aeroespacial com sede em Arlington, Virgínia, planeja eliminar cerca de 2.000 empregos não sindicalizados, principalmente nas divisões de recursos humanos e finanças da empresa, confirmou um porta-voz da Boeing em 7 de fevereiro. O porta-voz enfatizou que a empresa planeja contratar cerca de 10.000 pessoas ao longo de 2023, após 15.000 contratações no ano anterior.

“Esperamos menos pessoal em algumas funções de suporte corporativo para que possamos concentrar nossos recursos em engenharia e fabricação e fazer diretamente o suporte de nossos produtos, serviços e esforços de desenvolvimento de tecnologia”, disse o porta-voz.

Ford

Redirecionando seu foco para veículos elétricos e suas baterias, a Ford demitiu em agosto cerca de 3.000 funcionários de colarinho branco, de acordo com o Wall Street Journal. Isso representou uma redução de 1% na força de trabalho de 183.000 pessoas da Ford e afetou principalmente trabalhadores nos Estados Unidos, Canadá e Índia, de acordo com o Journal. Em 14 de fevereiro, a montadora anunciou planos para cortar 3.800 empregos na Europa, enquanto expandia as operações de produção de baterias em Michigan como parte de uma transição mais ampla para veículos elétricos.

Goldman Sachs

O banco de investimento começou a cortar até 3.200 empregos no início de janeiro, após uma queda nas transações em 2022. Como em outros bancos de Wall Street, os funcionários do Goldman esperavam uma queda nos bônus anuais, de acordo com o New York Times, e não receber nenhum bônus pode ser considerado um sinal para sair.

Os cortes do banco de investimento irão muito além de um corte anual de final de ano de funcionários com baixo desempenho, de acordo com vários meios de comunicação. O número de funcionários do Goldman ainda seria maior do que na pandemia, informou o Wall Street Journal, observando que era de aproximadamente 49.000 em comparação com 38.000 em 2019.

3M

A 3M disse que cortaria 2.500 empregos na indústria depois que a empresa relatou declínios rápidos em seus mercados voltados para o consumidor, incluindo a desaceleração da demanda por respiradores descartáveis e interrupções relacionadas à covid na China. A empresa disse que os cortes fazem parte de uma estratégia para enfrentar um crescimento mais lento do que o esperado, à medida que ajusta sua produção industrial. As demissões afetarão cerca de 3% da força de trabalho da 3M.

“Achamos que os desafios macroeconômicos persistirão em 2023″, disse o diretor executivo Mike Roman.

Morgan Stanley

Em dezembro, o banco de investimento cortou cerca de 1.600 funcionários, ou 2% de sua força de trabalho, informou a CNBC. Os cortes pareciam fazer parte de uma tradição entre o Morgan Stanley e seus pares de cortar uma porcentagem de funcionários com baixo desempenho no final do ano – uma prática que havia sido suspensa durante a pandemia. Mas em maio seguinte, o banco iniciou discussões sobre uma nova rodada de demissões totalizando cerca de 3.000 trabalhadores, de acordo com vários meios de comunicação, incluindo a Bloomberg News.

O banco viu seu número de funcionários crescer cerca de 34% desde o início de 2020, em parte como resultado de duas aquisições. No final de 2022, a inflação havia prejudicado os negócios do banco, segundo a Reuters, pressionando os bancos de investimento que obtiveram lucros recordes no ano anterior com consultoria em fusões, aquisições e IPOs.

DoorDash

Inchada pelas contratações devido à pandemia, a empresa de entrega de alimentos cortou 1.250 empregos corporativos em novembro, cerca de 6% de sua força de trabalho. O diretor executivo, Tony Xu, disse em nota aos funcionários que os líderes da empresa “não foram tão rigorosos quanto deveriam na gestão do crescimento de nossa equipe”, já que o crescimento da receita da empresa foi ofuscado pelas despesas operacionais.

H&M

A segunda maior varejista de moda do mundo, com sede na Suécia, disse em novembro que cortaria 1.500 postos de trabalho, cerca de 1% de sua força de trabalho. A medida faz parte de um esforço de US$ 177 milhões para cortar custos em meio à alta da inflação na Europa ligada à guerra na Ucrânia, informou a Reuters. Para agravar os problemas da varejista, os resultados do terceiro trimestre foram decepcionantes, uma vez que ela lutava para acompanhar a Inditex, proprietária da Zara.

Kraken

A exchange de criptomoedas disse em uma postagem de blog em novembro que cortaria 30% de sua folha de pagamento, ou 1.100 trabalhadores, para “se adaptar às condições atuais do mercado”. O setor experimentou uma recessão dramática em 2022, apagando bilhões de dólares de investimentos.

A Kraken disse que triplicou sua força de trabalho global nos últimos anos e que a redução traria seu número de funcionários de volta aos níveis de 2021. “Infelizmente, as influências negativas nos mercados financeiros continuaram e esgotamos as opções preferenciais para alinhar os custos com a demanda”, escreveu a empresa.

Stripe

A empresa de pagamentos online Stripe cortará 14% de sua força de trabalho. Em um memorando para a equipe em novembro, a empresa disse que os 1.100 cortes de empregos retornarão o número de funcionários da Stripe a quase o que era em fevereiro de 2022.

Shopify

A Shopify anunciou no verão passado que 10% de sua equipe seria demitida. A empresa relatou uma contagem de pessoal no final de 2021 de mais de 10.000 pessoas, o que significa que as demissões devem impactar cerca de 1.000 trabalhadores.

Vimeo

A empresa de streaming de vídeo Vimeo disse no início de janeiro que demitiria cerca de 11% de sua equipe, ou cerca de 140 pessoas, “devido ao ambiente econômico incerto”.

BuzzFeed

Em um memorando para a equipe em 20 de abril, o CEO do BuzzFeed, Jonah Peretti, disse que a empresa vai demitir 15% de seu pessoal e começar a fechar o BuzzFeed News, uma publicação online vencedora do Prêmio Pulitzer que começou em 2011 como um complemento do site principal do BuzzFeed, especializada em artigos em lista sobre celebridades e cultura popular.

Outras empresas de mídia também estão demitindo funcionários em meio a um clima publicitário mais brando e incerteza econômica. A CNN, cuja ex-controladora se fundiu com a Discovery no início de 2022, havia anunciado anteriormente centenas de cortes de empregos. A maior rede de jornais do país, a Gannett, passou por uma rodada de demissões que deveriam afetar cerca de 200 jornalistas, pouco depois de cortar cerca de 400 cargos em agosto e congelar a contratação de mais centenas de cargos. A Paramount Global supostamente demitiu várias dezenas de trabalhadores, e a Disney implementou um congelamento de contratações em meio a planos de reestruturação.

A Vox Media, empresa por trás da New York Magazine, the Verge e Vox, está cortando cerca de 7% de sua equipe, informou a empresa em 20 de janeiro. O diretor executivo Jim Bankoff disse em nota à equipe que os cortes afetarão vários grupos em toda a empresa, chegando a cerca de 130 pessoas.

O Washington Post demitiu 20 de seus 2.500 funcionários em janeiro. A medida segue uma ação tomada no ano passado para fechar a revista de domingo do The Post e demitir 11 funcionários da redação.

Na quarta-feira, 7 de junho, o Los Angeles Times anunciou que cortaria 74 cargos, ou 13% de sua equipe de redação. Em uma nota aos funcionários, o editor executivo Kevin Merida disse que a decisão foi “tornada mais urgente pelo clima econômico e pelos desafios únicos de nosso setor”.

Coinbase

Em janeiro, a exchange de criptomoedas anunciou que estava eliminando 950 empregos em um esforço para reduzir as despesas operacionais. Em uma postagem de blog, o diretor executivo Brian Armstrong escreveu que os cortes ocorrem quando o setor “tende para baixo junto com a macroeconomia mais ampla” em 2022.

Spotify

O diretor executivo do Spotify, Daniel Ek, anunciou em 23 de janeiro que a empresa de streaming cortaria 6% de sua força de trabalho, citando a “necessidade de se tornar mais eficiente” e a contratação excessiva durante a pandemia. “Assumo total responsabilidade pelas ações que nos trouxeram até aqui hoje”, escreveu Ek em uma postagem de blog, que também discutiu os planos de reorganização.

A empresa disse em junho de 2023 que estava demitindo mais 200 trabalhadores enquanto fazia mudanças em sua estratégia de podcast.

O Spotify tinha pouco mais de 6.600 funcionários no final de 2021, mostram os registros da empresa.

Spotify disse em junho de 2023 que estava demitindo mais 200 trabalhadores enquanto fazia mudanças em sua estratégia de podcast. Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Ilustration/File Photo

Hasbro

A gigante de brinquedos e entretenimento anunciou em 26 de janeiro que eliminaria 15% de sua força de trabalho global em meio a mudanças organizacionais mais amplas, projetadas para gerar uma economia de US$ 250 milhões a US$ 300 milhões até o final de 2025. As demissões afetarão cerca de 1.000 empregos e ocorrerão nas próximas semanas.

A divisão de produtos de consumo da Hasbro “teve um desempenho inferior no quarto trimestre tendo como pano de fundo um ambiente de consumo desafiador no período de férias”, disse o CEO Chris Cocks em um comunicado à imprensa. A empresa possui uma ampla gama de marcas, incluindo Wizards of the Coast, Monopoly e Playskool.

DocuSign

A empresa de assinatura eletrônica planeja demitir cerca de 10% de sua força de trabalho como parte de um plano de reestruturação mais amplo. Uma rodada anterior de demissões afetou cerca de 9% da empresa, de acordo com a CNBC, que informou em 16 de fevereiro que os últimos cortes levarão o número de funcionários da DocuSign para cerca de 700.

Dow

A empresa química anunciou no final de janeiro que planejava reduzir sua força de trabalho em 2.000, ou cerca de 5,5% de sua força de trabalho, enquanto busca economizar US$ 1 bilhão em 2023. Os planos também incluem fechar certos ativos da empresa e “alinhar os níveis de gastos ao ambiente macroeconômico”.

Jim Fitterling, presidente e diretor executivo da Dow, disse que essas ações permitiriam à empresa navegar por “incertezas macro e mercados de energia desafiadores, especialmente na Europa”.

PayPal

A empresa de pagamentos online PayPal disse que vai demitir 2.000 funcionários, ou cerca de 7% de sua força de trabalho global. Em um memorando para a equipe publicado no site da empresa, o diretor executivo Dan Schulman disse que a PayPal fez progressos significativos ao lidar com “o ambiente macroeconômico desafiador”, mas acrescentou que a empresa tem “mais trabalho a fazer”, à medida que se reestrutura e se concentra nas principais prioridades. Os cortes ocorrerão nas próximas semanas, disse Schulman.

Zoom

A empresa de videoconferência disse em fevereiro que demitiria 15% de sua força de trabalho, ou 1.300 trabalhadores - e o diretor executivo, Eric Yuan, disse que aceitaria um corte salarial de 98%. Yuan disse que a empresa não avaliou se estava crescendo de forma sustentável, pois seu produto se tornou onipresente durante os lockdowns pandêmicos e os negócios dispararam. Agora que grande parte do mundo voltou à vida presencial, alguns consumidores estão em um estado de “fadiga do zoom” – e as ações da empresa despencaram.

Yahoo

A empresa de mídia e tecnologia disse em fevereiro que planejava demitir 20% de sua força de trabalho enquanto embarcava em um plano de reestruturação que afetaria sua unidade de publicidade. O diretor executivo Jim Lanzone disse ao Axios que os cortes foram estratégicos e não financeiros. Em 2021, a empresa de private equity Apollo Global Management adquiriu o Yahoo e a AOL em um acordo de $ 5 bilhões com a Verizon.

NPR

Enfrentando um déficit de US$ 30 milhões, a emissora de rádio anunciou em fevereiro que planejava demitir cerca de 10% de sua equipe, ou cerca de 100 pessoas. Em um memorando para a equipe, o CEO John Lansing disse que a emissora estava passando por um declínio na receita de publicidade, especialmente em podcasting. Ele também observou o ambiente difícil para a indústria de mídia em geral.

Ericsson

A gigante das telecomunicações planeja cortar um total de 8.500 cargos, ou 8% de sua força de trabalho, até o final de 2023, informou a CNN em 24 de fevereiro. A empresa teve lucro abaixo do esperado no quarto trimestre, uma vez que as vendas de equipamentos desaceleraram nos Estados Unidos, segundo a Reuters.

Accenture

A empresa de consultoria Accenture disse no final de março que planejava cortar 2,5% de sua força de trabalho, cerca de 19.000 empregos, depois de reduzir sua receita anual e projeções de lucro. A empresa esperava um crescimento de receita entre 8 e 11%, mas revisou essa previsão para algo entre 8 e 10%. A empresa escreveu em um comunicado de valores mobiliários que espera que mais da metade das demissões ocorra entre funcionários em “funções corporativas não faturáveis”.

Indeed

A empresa de busca de empregos anunciou em março que demitiria 2.200 pessoas, ou 15% de sua equipe. Em um memorando de 22 de março para a equipe, o diretor executivo Chris Hyams citou um declínio nas vagas de emprego nos Estados Unidos, que ele previu que cairia ainda mais nos próximos anos. “Com futuras vagas de emprego iguais ou inferiores aos níveis pré-pandêmicos, nossa organização é simplesmente grande demais para o que está por vir”, acrescentou Hyams, que disse que aceitaria um corte de 25% no salário base.

Roku

A empresa de dispositivos de streaming de mídia disse que planeja cortar cerca de 6% da força de trabalho da empresa, ou cerca de 200 funcionários, de acordo com um documento do governo em 29 de março. As demissões fazem parte de um plano de reestruturação, disse a empresa, projetado para reduzir o crescimento da Roku nas despesas operacionais e “priorizar projetos que a empresa acredita que terão um maior retorno sobre o investimento”. Além disso, a Roku disse que sairá e sublocará ou deixará de usar certas instalações de escritório que não ocupa atualmente. As demissões ocorreram depois que a empresa afastou 200 funcionários nos EUA em novembro, citando as “condições econômicas atuais em nosso setor”.

Apple

A Apple planeja demitir um pequeno número de funcionários de suas equipes de varejo, responsáveis pela construção e manutenção das lojas de varejo globais da empresa, informou a Bloomberg em abril, citando fontes familiarizadas com os planos. Na época, a Apple era a única gigante da tecnologia a não anunciar grandes cortes em sua força de trabalho. Ainda assim, ela está recuando em algumas áreas, inclusive cortando engenheiros, recrutadores e seguranças, de acordo com a Bloomberg.

Apple planeja demitir um pequeno número de funcionários de suas equipes de varejo, responsáveis pela construção e manutenção das lojas de varejo globais da empresa. Foto: EFE/ John G. Mabanglo

Deloitte

A Deloitte planeja cortar cerca de 1.200 empregos como parte de uma reestruturação mais ampla, informou o Financial Times em 21 de abril, citando comunicações internas de funcionários.

Lyft

A gigante do compartilhamento de viagens anunciou em 27 de abril que demitiria mais de um quarto de sua força de trabalho, ou 1.072 funcionários, de acordo com um documento regulatório. Também eliminará 250 cargos vagos. As demissões custarão à Lyft até US$ 47 milhões em indenizações, disse a empresa.

Tyson Foods

A maior produtora de alimentos disse em 26 de abril que eliminará cerca de 10% de sua força de trabalho corporativa e 15% dos cargos de liderança sênior. Os cortes provavelmente atingirão centenas de trabalhadores; a empresa tinha 6.000 funcionários corporativos nos EUA em 1º de outubro, informou a Reuters, e 118.000 em outras instalações em todo o país, incluindo frigoríficos. A Tyson já eliminou empregos corporativos. Em outubro, centralizou sua força de trabalho corporativa em sua sede no Arkansas, levando alguns trabalhadores a deixar a empresa.

Gap Inc.

A controladora da Gap, Banana Republic, Old Navy e Athleta anunciou em 27 de abril que está eliminando 1.800 cargos de liderança em sua sede e lojas como parte de um plano para “simplificar e otimizar nosso modelo operacional”. A mudança economizará US$ 300 milhões anuais para a empresa, disse o diretor executivo interino Bob Martin em comunicado.

Dropbox

A empresa de armazenamento em nuvem e software disse em 27 de abril que demitiria 500 funcionários, cerca de 16% da empresa. O diretor executivo Drew Houston escreveu em um memorando à equipe que o crescimento da Dropbox desacelerou como resultado da maior recessão econômica, embora a empresa continue lucrativa. Ele também escreveu que a empresa aumentará seu investimento em inteligência artificial e precisa reorganizar sua equipe para priorizar essas habilidades.

Unity Software

A Unity, que fabrica uma plataforma de software amplamente usada em jogos móveis e de realidade virtual, planeja demitir 600 pessoas, de acordo com um documento da SEC de 2 de maio. As demissões cobrem cerca de 8% da força de trabalho da empresa.

LinkedIn

A plataforma de rede de propriedade da Microsoft está demitindo 716 funcionários como parte de uma reorganização global que eliminará gradualmente o aplicativo de empregos locais da empresa na China, o InCareer, de acordo com uma carta pública do diretor executivo Ryan Roslansky. “Embora o InCareer tenha tido algum sucesso no ano passado graças à nossa forte equipe com sede na China, ele também encontrou uma concorrência acirrada e um clima macroeconômico desafiador”, escreveu Roslansky.

Novavax

A fabricante de vacinas planeja demitir cerca de 25% de sua força de trabalho global e, ao mesmo tempo, consolidar instalações e infraestrutura, anunciou a empresa como parte de seu relatório trimestral de lucros na terça-feira. Isso se traduziria em pouco menos de 500 empregos com base na contagem de funcionários da empresa em 21 de fevereiro, o número mais recente disponível em registros regulatórios. /TRADUÇÃO LÍVIA BUELONI GONÇALVES