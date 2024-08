“Esses testes inovadores marcam um passo significativo na integração segura de drones ao espaço aéreo do Reino Unido”, disse Sophie O’Sullivan, diretora do futuro de voo na CAA. “Ao apoiar projetos que vão desde entregas ao consumidor até inspeções de infraestrutura crítica, estamos reunindo dados essenciais para moldar políticas e regulamentações futuras. Nosso objetivo é tornar as operações de drones além da linha de visão uma realidade segura e cotidiana, contribuindo para a modernização do espaço aéreo do Reino Unido e a incorporação de novas tecnologias em nossos céus”, complementou.

No ano passado, a Amazon disse que queria lançar entregas domiciliares via drones no Reino Unido e na Itália antes do final de 2024. Atualmente, ela já oferece entregas por drones nos EUA, na região de Lockeford, na Califórnia, e na cidade de College Station, no Texas, aponta o The Guardian. No entanto, já faz quase oito anos desde que a empresa de tecnologia anunciou a conclusão de sua primeira entrega comercial de drones na cidade inglesa de Cambridge. A empresa reduziu o braço do Reino Unido de sua divisão de drones, a Prime Air, em 2021.