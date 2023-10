América Latina vai demandar 2 mil aviões nos próximos 20 anos, diz Boeing

CANCÚN - O mercado latino-americano de aviação vai demandar cerca de 2 mil novas aeronaves nos próximos 20 anos, que representariam US$ 330 milhões em investimentos, projeta a Boeing. Se o número se confirmar, a frota da região cresceria 90% nesse período.

“A recuperação global da aviação tem sido liderada pelas Américas, um dos mercados mais resilientes para o setor”, afirma o presidente da Boeing América Latina e Caribe, Landom Loomis.

Para ilustrar, o executivo citou que, em julho de 2023, o número de passageiros na América Latina representava 95% do registrado em 2019, período pré-pandemia.

Praticamente toda a demanda de companhias aéreas na região é por aviões de corredor único, como o Boeing 737 Max. Isso é explicado pelas características geográficas, assim como as longas distâncias entre os países, com voos sem conexões, ainda de acordo com Loomis.

Avião da Boeing no céu; companhia estima que América Latina será um dos motores do crescimento Foto: Louis Nastro / Reuters

Mundialmente, a Boeing estima uma demanda por cerca de 42 mil aviões até 2042. Desse total, 20% virá do mercado chinês, que deve comprar mais de 8,5 mil aeronaves em meio ao crescimento econômico acima da média global e o aumento de viagens domésticas no país.

Loomis avalia positivamente o crescimento da demanda por aeronaves fora dos Estados Unidos. “Isso é importante para a companhia, porque estamos globalizando nossa perspectiva”, disse durante conferência promovida pela Associação Latino-Americana e do Caribe de Transporte Aéreo (Alta).