O empresário mexicano Carlos Slim Helú é a pessoa mais rica da América Latina, com uma fortuna estimada em US$ 90 bilhões, segundo o ranking de bilionários em tempo real da revista Forbes. Ele lidera a América Móvil, maior empresa de telecomunicações móveis do continente. Aos 84 anos, ele também está entre as 20 pessoas mais ricas do mundo, ocupando o 18° lugar no ranking geral.

De acordo com a Forbes, o empresário também possui participações em empresas mexicanas de construção, bens de consumo, mineração e imóveis. Anteriormente, ele detinha uma participação de 17% no jornal americano The New York Times. Seu genro, Fernando Romero, projetou o Museu Soumaya, na Cidade do México, lar da extensa e eclética coleção de arte de Slim.

Carlos Slim Helú em visita ao Brasil. Foto: Ricardo Stuckert/Presidencia da Republica

O segundo lugar é ocupado por outro mexicano, Germán Larrea Mota Velasco, CEO e chairman do Grupo México, que tem patrimônio avaliado em U$ 29,4 bilhões. O top cinco ainda conta com uma chilena e dois brasileiros. Veja a seguir.

1. Carlos Slim Helú e família

País: México

Patrimônio: US$ 90 bilhões

Carlos Slim Helú e sua família controlam a América Móvil, maior empresa de telecomunicações móveis da América Latina, e possuem 76% do conglomerado Grupo Carso. Slim tem ainda participações em construção, bens de consumo, mineração e mercado imobiliário.

2. Germán Larrea Mota Velasco e família

País: México

Patrimônio: US$ 29,4 bilhões

Germán Larrea Mota Velasco é CEO e chairman do Grupo México, maior mineradora de cobre do país, com operações também no Peru e nos EUA. A companhia também tem negócios em transportes e infraestrutura. Ele tem participação majoritária na empresa.

3. Eduardo Saverin

País: Brasil

Patrimônio: US$ 29 bilhões

Eduardo Saverin cofundou o Facebook ao lado de Mark Zuckerberg e outros três colegas, enquanto estudava na Universidade de Harvard, nos EUA. Sua fortuna tem origem na rede social. Saverin nasceu em São Paulo, mas mora em Cingapura desde 2012. Ele mantém a B Capital, empresa de investimentos focada em startups.

4. Iris Fontbona e família

País: Chile

Patrimônio: US$ 27 bilhões

Viúva de Andrónico Luksic, falecido em 2005, Iris e os filhos herdaram os negócios e hoje controlam a Antofagasta Plc, dona de minas de cobre no Chile. Também possuem participação majoritária no conglomerado Quiñenco, com negócios no setor bancário, de bebidas, transportes, entre outros.

5. Vicky Safra e família