O Departamento de Transporte dos Estados Unidos anunciou na segunda-feira, 28, que multou a American Airlines em US$ 4,1 milhões (cerca de R$ 20,11 millhões) por manter milhares de passageiros a bordo de aviões nas pistas do aeroporto por horas a fio.

American Airlines recebe multa recorde de milhões de dólares por atrasos prolongados na pista Foto: REUTERS/Carlos Barria/File Photo

A American concordou em pagar US$ 2,05 milhões e recebeu uma quantia igual em crédito contra a multa por compensação já paga aos passageiros, de acordo com um documento que detalha o acordo. A agência disse que a penalidade é a maior desse tipo já imposta.

O Secretário de Transportes, Pete Buttigieg, disse que a multa faz parte do esforço do departamento para defender os direitos dos passageiros de companhias aéreas. “Seja a questão de atrasos extremos na pista ou problemas para obter reembolsos, o departamento continuará protegendo os consumidores e responsabilizando as companhias aéreas”, afirmou em comunicado.

Regras federais regulamentam rigorosamente os atrasos na pista, geralmente exigindo que as companhias aéreas permitam que os passageiros desembarquem depois que um avião estiver parado em um aeroporto por três horas, no caso de voos domésticos, e quatro horas para voos internacionais.

O Departamento de Transporte informou que identificou 43 voos de 2018 a 2021 nos quais a American violou a regra, afetando 5.821 passageiros. A maioria dos problemas ocorreu no Aeroporto Internacional de Dallas Fort Worth, um dos centros da American, e estava relacionada ao mau tempo.

A American contestou algumas das conclusões do departamento e seu método para calcular o valor da multa, mas disse que ainda assim concordou com o acordo. A companhia aérea disse em comunicado que os atrasos afetaram uma pequena fração dos 7,7 milhões de voos operados nos anos abrangidos pela investigação. “Desde então, pedimos desculpas aos clientes afetados e lamentamos qualquer inconveniente causado”, disse a companhia aérea.

No documento que estabelece a multa, o Departamento de Transporte disse que em 9 de junho de 2019, tempestades atingiram o aeroporto de Dallas e que, à medida que o tempo melhorava, um grande número de voos chegava. A American teve dificuldades para liberar portões e gerenciar tripulações de voo, o que levou a atrasos prolongados, concluiu o departamento. A American disse que esses atrasos provocaram uma ampla revisão interna de suas práticas para evitar atrasos na pista e levaram a companhia aérea a aprimorar treinamentos, procedimentos e instalações.

Passageiros envolvidos em atrasos na pista têm proteções especiais que não se aplicam a outros tipos de atrasos, mas a administração Biden propôs ampliar as circunstâncias em que as companhias aéreas seriam obrigadas a compensar os passageiros por voos atrasados ou cancelados./The Washington Post