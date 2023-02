Ação das Americanas cai 38% e é vendida a menos de R$ 2, após TJRJ falar em recuperação judicial

As ações da Americanas voltaram a leilão com queda de 38,73%, cotadas a R$ 1,93, após o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) conceder na sexta-feira, 13, 30 dias corridos para a empresa entrar com pedido de recuperação judicial.

Na avaliação da Guide Investimentos, a decisão do TJ agrava o cenário junto a bancos. “O cenário continua adverso para a companhia e seguimos recomendando saída dos ativos dado o elevado grau de incerteza com todas as variáveis envolvidas. A história parece longe de encontrar um desfecho”, comenta Gabriel Araujo Gracia, analista de Equity Research da Guide.

A Americanas obteve na sexta-feira, 13, a liminar que a protege por 30 dias contra vencimento antecipado de dívidas, prazo que a varejista poderá usar para obter uma acordo com credores ou pedir uma recuperação judicial.

A decisão judicial determina ainda a interrupção da incidência de juros sobre as dívidas durante esse período e que qualquer valor recebido pelos credores por causa desse assunto seja devolvido à empresa.

O banco BTG Pactual recorreu na Justiça contra a liminar que protege a varejista dos credores. Em recurso entregue no sábado, 14, os advogados do banco fez duros ataques aos acionistas de referência da empresa e contestou a iniciativa de tentar suspender o pagamento de dívidas.

O movimento ocorre após a varejista reportar na última quarta-feira, 11, após o fechamento da bolsa, R$ 20 bilhões em “inconsistências contábeis”.

Entre os pares, Magazine Luiza (+12,83%) e Via (+11,39%) também renovaram leilões por oscilação máxima permitida, cotadas a R$ 3,87 e R$ 2,64, respectivamente. Em relatório, o Citi destaca que ambas as empresas reforçaram que todas as operações são registradas em seus respectivos balanços, incluídas na conta de fornecedores e que todas as despesas financeiras relacionadas a essas operações são refletidas no Lucro e Perdas.