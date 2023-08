Americanas desliga 1.448 funcionários entre 14 e 20 de agosto e cita ‘plano de transformação’

O relatório semanal da Americanas indica que, na semana de 14 a 20 de agosto, houve um total de 1.448 desligamentos na Americanas S.A e dois desligamentos na ST Importações. O número soma funcionários demitidos e aqueles que pediram demissão.

Atualmente, a empresa tem 33.948 funcionários. Antes do início da crise, a varejista tinha cerca de 40 mil funcionários.

No relatório, a empresa argumenta que seu quadro de funcionários é “sazonal por natureza, variando conforme oscilações do mercado de varejo e com picos nas épocas de datas comemorativas, como Páscoa, Black Friday e Natal”.

A empresa diz, ainda, que “o número absoluto de desligamentos permanece em linha com os períodos anteriores à decretação da recuperação judicial”.

Lojas Americanas estão em crise desde que rombo bilionário nas contas da empresa foi revelado em janeiro Foto: Werther Santana / Estadão

Até o dia 20 deste mês, a empresa contava com 1.806 lojas — a quantia representa 96% do número de estabelecimentos do período anterior ao deferimento da recuperação judicial da varejista. Houve o encerramento de três lojas durante o período analisado no relatório.

Continua após a publicidade

A companhia informa ainda que tem reformulado seu orçamento e repensado a prioridade de seus canais de venda, marcas e departamentos.

Reestruturação

Em nota, a Americanas afirmou ter realizado o desligamento de funcionários “diante da reestruturação de algumas frentes de negócio em seu plano de transformação”.

“A companhia reitera que o quadro de funcionários segue a dinâmica sazonal do varejo e que os números de demissões e pedidos de saída em agosto são equivalentes ao mesmo período do ano anterior, até a data”, diz a nota oficial da varejista.

A empresa disse ainda que “continua focada na manutenção de suas operações e no aumento de sua eficiência e reforça seu comprometimento com a transparência na relação com os sindicatos e o cumprimento integral e tempestivo de suas obrigações trabalhistas, na forma da legislação vigente”.