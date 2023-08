Americanas adia divulgação de balanço e não informa data para apresentar números

A Americanas comunicou que vai adiar a divulgação do seu balanço do segundo trimestre de 2023. A empresa, no entanto, não informou qual a nova data de apresentação dos números. Anteriormente, a divulgação estava marcada para quinta-feira, 10.

O adiamento, segundo a empresa, se dá em razão da necessidade de conclusão dos trabalhos de revisão, ainda em curso. Assessores e auditores independentes estão analisando as demonstrações financeiras de exercícios encerrados, inclusive do exercício social de 2022, e os efeitos das fraudes divulgadas no começo deste ano.

Lojas Americanas estão em crise desde janeiro, quando rombo bilionário nas contas foi revelado Foto: FELIPE RAU / ESTADÃO

“Estes trabalhos de revisão têm por finalidade garantir que as demonstrações financeiras reflitam adequadamente a posição patrimonial e financeira da companhia e de suas controladas”, afirma em comunicado.

Segundo a Americanas, as revisões ocorrem em paralelo à apuração acerca das circunstâncias que ocasionaram as fraudes contábeis, conduzidas pelo Comitê Independente, criado pelo Conselho de Administração em 11 de janeiro de 2023.