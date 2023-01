Americanas tem dia positivo na Bolsa, mas desconfiança ainda paira sobre investidores

Depois de cair 77% e perder R$ 8 bilhões em valor de mercado em um só dia, a Americanas é nesta sexta-feira, 13, o papel mais negociado da B3, em recuperação que chegou a picos de 50%. Apesar da proporção alta, a recuperação é natural após uma oscilação tão forte e não quer dizer que as desconfianças do mercado diminuíram de quinta para sexta.

Na noite de quarta, a varejista comunicou ao mercado inconsistências contábeis da ordem de R$ 20 bilhões, o que levou à renúncia do aguardado CEO Sergio Rial e do novo CFO André Covre, ambos nos cargos havia nove dias.

Rombo bilionário descoberto nas contas das Americanas abalou a credibilidade da varejista Foto: Tiago Queiroz/Estadão

O entendimento de fontes de mercado é de que o papel deve seguir volátil. Nesta sexta-feira, as ações da varejista entraram diversas vezes em leilão pela oscilação máxima permitida. No entanto, a falta de visibilidade dos impactos no endividamento e na operação da companhia que levaram as casas de análise a colocar suas recomendações sob revisão continua a mesma.

Nem mesmo bancos de investimento conseguem estimar com precisão o tamanho da possível oferta subsequente de ações que a companhia faria para buscar capital. Em teleconferência fechada com investidores do BTG, o agora ex-CEO, Rial, deixou claro que a empresa vai precisar de injeção de recursos.

Para se ter ideia do tamanho da perda de confiança nos números da companhia, a Americanas comunicou o rebaixamento de sua nota pelas agências de classificação de risco Fitch e S&P Global devido às incertezas geradas pela identificação das inconsistências contábeis nos resultados da companhia. A S&P e a Fitch cortaram as notas para B e CC, respectivamente, em consequência do escândalo contábil.

Pares

“As varejistas ajudam a limitar as perdas do Ibovespa. Elas sofreram muitos questionamentos ontem, principalmente por conta do risco sacado (financiamentos de compras com fornecedores onde foram encontradas as inconsistências das Americanas) e elas foram abrindo essas informações. O mercado digere isso, principalmente em relação ao Magazine Luiza”, afirma Rafael Passos, sócio da Ajax Investimentos.

O Magazine Luiza é a segunda mais negociada e segunda maior alta do índice também, com subida de cerca de 10%. Na quinta, o dia das companhias do setor não foi fácil. A Americanas caiu e puxou as concorrentes. Houve um esforço da gestão e dos departamentos de Relações com Investidores para demonstrar ao mercado como estavam reportadas suas operações de “risco sacado”. As informações prestadas aos investidores, ajudaram a reverter o mau humor com seus papeis.

No caso do Magazine Luiza, a empresa reporta o adiantamento que instituições financeiras fazem aos seus fornecedores no campo “conta fornecedores”. O Magazine Luiza não adquire crédito junto às instituições para pagar esses fornecedores, em vez disso, negocia o prazo diretamente com as empresas que, na sequência, adiantam esses valores com as financeiras.

A Via, por sua vez, fez questão de publicar um Fato Relevante após o fechamento de mercado ontem, indicando que suas informações estavam dentro dos critérios exigidos. O comunicado dizia que todas as suas operações de “risco sacado” (convênio) “estão registradas nas Demonstrações Financeiras da Companhia em conformidade com as normas internacionais de contabilidade” e apontava onde os acionistas poderiam encontrar os detalhes. /COLABOROU MARCIA FURLAN