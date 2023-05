Americanas vai buscar compradores para hortifrúti Natural da Terra

A Americanas afirmou nesta quinta-feira, 18, que iniciará na próxima semana o processo de “market sounding” para prospecção de interessados na aquisição da unidade de negócio do Hortifrúti Natural da Terra. A venda está prevista no plano de recuperação judicial da varejista, protocolado na 4ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro em 20 de março de 2023.

Para obter interessados, a companhia terá a Citigroup Brasil Corretora como assessora financeira na condução do processo.

A Americanas informou ainda que também que vem sendo abordada de forma não solicitada por partes potencialmente interessadas nas operações da AME e que, no momento, tomou a decisão de iniciar um processo de avaliação de alternativas estratégicas para o negócio, que pode envolver contatos preliminares com os potenciais interessados.

Venda do Natural da Terra está prevista no plano de recuperação judicial da Americanas Foto: Natural da Terra/Divulgação

A AME é uma fintech e plataforma de negócios mobile que oferece serviços de cashback. O número de downloads do app já ultrapassou 17 milhões.

Até o momento nenhuma decisão estratégica foi tomada sobre AME. Caso a Americanas decida por algum tipo de desinvestimento ou parceria, organizará também um processo de “market sounding” nos moldes do que vem fazendo com o Grupo Uni.Co (dono das marcas Puket, Imaginarium, MindD e Lovebrands) e o hortifrúti, informou a companhia.