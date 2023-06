Americanas diz ter estabilizado operações em abril, com R$ 1 bilhão em caixa

Os administradores judiciais da Americanas afirmaram em relatório de atividades mensais que a empresa estabilizou sua operação e retomou o fornecimento com praticamente todos os seus fornecedores em abril. Segundo a varejista, o caixa disponível no fim daquele mês era de cerca de R$ 1 bilhão.

No documento, a companhia responde a questionamentos dos escritórios Zveiter e Preserva Ação sobre sua operação e sobre as negociações com credores e fornecedores.

A varejista diz que não houve nenhuma alteração estrutural que ocasionasse incremento de receita em abril. “Ocorreram alterações apenas inerentes à operação de varejo”, relatou a companhia.

Sobre o abastecimento da companhia, que era uma preocupação, a Americanas relatou que “importantes fornecedores se comprometeram a retomar condições comerciais para adesão à Opção de Credor Fornecedor Colaborador após o protocolo do Plano de Recuperação Judicial”.

Americanas tenta se recuperar após revelar problemas em balanços dos últimos anos Foto: WERTHER SANTANA/ESTADÃO

Os escritórios Zveiter e Preserva Ação destacam que o fluxo de caixa realizado revela que o saldo final disponível em caixa em abril de 2023 foi 20% inferior ao saldo inicial registrado em maio de 2022.

Além disso, o fluxo de caixa projetado prevê que o saldo de caixa ao final de abril de 2024, de R$ 795 milhões, será 24% menor que o saldo inicial em maio de 2023.