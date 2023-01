Americanas pode fazer oferta bilionária de ações para se capitalizar

A Americanas pode fazer uma oferta subsequente de ações (quando uma companhia que tem capital aberto na bolsa emite mais ações para serem negociadas no mercado de capitais) de alguns bilhões, segundo fontes ouvidas pelo Estadão/Broadcast. A administração da varejista discutiu essa possibilidade na quinta, 12, com bancos de investimento, na medida em que precisa fazer rapidamente uma capitalização.

“Eles vão ter que fazer”, afirma um banqueiro. A avaliação é que a Americanas só conseguiria emplacar uma oferta de ações, após o papel despencar quase 80% na quarta na B3, se o trio de acionistas de referência - Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Carlos Alberto Sicupira, da gestora 3G - participarem da operação, segundo os banqueiros.

Em evento na quinta com investidores e analistas estrangeiros e locais, o agora ex-presidente da Americanas, Sergio Rial, disse que a empresa precisa de uma capitalização que certamente não ficaria na casa dos milhões. Como destacou um investidor, poderia ser de alguns bilhões de reais. E precisaria ser feita de forma rápida, para garantir que a companhia continue operando. E o trio de investidores “têm compromisso em fazer parte da solução” de capitalização, segundo Rial.

A última oferta subsequente de ações da Americanas foi em julho de 2020, no auge da pandemia. Naquele momento, captou R$ 7,8 bilhões, com demanda forte, chegando o R$ 20 bilhões. Foi a maior oferta até então para uma varejista brasileira e a ação saiu a R$ 29,78 (ON) e R$ 34,50 (PN).

Na quinta, o papel da Americanas fechou em R$ 2,70, o que traz ao mercado a sensação de um follow-on nos moldes do feito no ano passado pelo IRB Brasil Re, que definiu quanto queria captar e topou vender a ação ao preço que fosse possível. Naquele momento, com ação saindo a R$ 1,40. O IRB teve há poucos anos uma fraude contábil da qual até hoje sua ação não conseguiu se recuperar.