Integração de marcas melhorou logística da Americanas

ESPECIAIS PARA O ‘ESTADÃO’ - A integração das marcas permitiu aprimorar a logística da companhia tornando a entrega cada vez mais rápida, afirmou Fabiana Oliver, diretora executiva de RI da Americanas em teleconferência de resultados da empresa. O avanço resultou no lançamento de uma nova marca, a Americanas Entrega, que passa a reunir os centros de distribuição e hubs.

“Alcançamos um novo patamar: no segundo trimestre de 2022, 40% das entregas foram realizadas em até 3 horas. Um ano atrás, esse porcentual era de 14%”, afirma Oliver. Segundo ele, isso foi possível com a unificação dos estoques, malha integrada, lojas atuando como hubs e uso cada vez maior de inteligência artificial.

Sobre as novas iniciativas da companhia, com a Hortifrúti Natural da Terra (HNT), Vem e Uni.co, Oliver comentou as expectativas até o fim do ano.

Na Vem Conveniência, a empresa iniciou a implantação da compra centralizada de produtos em cerca de 800 lojas. Agora, os franqueados podem reabastecer as suas lojas diretamente na plataforma da Americanas S/A. Até dezembro, as mais de 1.200 franquias serão incluídas nesse modelo.

Já a HNT conseguiu ampliar a base ativa de clientes da empresa em 20% em dois trimestres. Segundo Oliver, a empresa pretende expandir sua estrutura em São Paulo. Além do Estado, o Hortifrúti possui atualmente também lojas no Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo, totalizando 79 unidades.

Resultados

Analistas da Ativa Investimentos, Pedro Serra e Gustavo Costa, afirmam ter perspectivas otimistas mesmo após resultados “mistos” do segundo trimestre de 2022 reportados pela Americanas S/A.

A empresa registrou receita líquida de R$ 6,7 bilhões, 13% abaixo das expectativas da corretora, e prejuízo líquido de R$ 98 milhões, número impactado negativamente pelas despesas financeiras em um cenário de elevação dos juros.

Já a rentabilidade veio em linha com o esperado pela Ativa. A margem bruta foi de 31,2%, ganho de 0,4 ponto porcentual anualmente, e a margem Ebitda ficou em 12,6%, subindo 2,2 pontos porcentuais no mesmo período. Isso reflete, principalmente, os ganhos de eficiência trazidos pelas sinergias da combinação de negócios, a monetização da Ame e a retomada do varejo físico.