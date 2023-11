Americanas suspende processo de venda do hortifrúti Natural da Terra

A Americanas, em recuperação judicial, informou nesta segunda-feira, 6, que suspendeu o processo de market sounding (prospecção de venda) do Hortifrúti Natural da Terra. O motivo, segundo a companhia, se deve a notícias divulgadas pela imprensa nos últimos dias que afetariam o processo e a gestão diária dos negócios.

“A companhia tem concentrado seus esforços na fase final de preparação das suas demonstrações financeiras e de obtenção do parecer de auditoria com fins a reapresentar suas demonstrações financeiras de 2021 e apresentar suas demonstrações financeiras de 2022″, destaca a varejista, por meio de comunicado ao mercado.

A Americanas disse ainda que está em discussão com o potencial interessado no hortifrúti para formalizar, de comum acordo, o encerramento do período de exclusividade previamente negociado entre as partes e que “não tem planos de retomar os processos de market sounding” do Natural da Terra e do Grupo Uni.Co, dono das franquias Imaginarium e Puket, no curto prazo.

Crise desencadeada com revelação de rombo bilionário fez com que Americanas tentasse vender a rede Natural da Terra Foto: Natural da Terra / Divulgação

“Apesar de serem parte relevante do plano de recuperação judicial em discussão com credores, as alienações das UPIs (Unidades Produtivas Isoladas) só fazem sentido dentro de determinados parâmetros, principalmente de preço, mas também de condições de mercado, competição por recursos internos, gestão dos times, entre outros”, destaca a varejista no comunicado, prometendo seguir monitorando esses parâmetros para verificar a conveniência de retomar tais processos no futuro.