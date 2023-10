Os americanos idosos estão cada vez mais poderosos. Mas o que vem a seguir?

Virginia Boothe, médica de cuidados paliativos, aposentou-se aos 69 anos. Ela adorava seu trabalho de ajudar as pessoas a navegar pelo fim da vida, mas era um trabalho incansável, com um dia emocionalmente carregado se misturando ao outro.

Leia também

Ela estava pronta para se livrar do fardo da burocracia médica, das batalhas intermináveis com as seguradoras para conseguir o tratamento de que seus pacientes precisavam. “Eu queria dar um passo atrás em relação ao sofrimento humano”, disse ela.

Em sua casa, em Richmond, ela mandou renovar o assoalho de madeira. Fez caminhadas em Utah e foi voluntária em um abrigo de animais, trabalhando para se tornar treinadora de cães. Ainda assim, lutava para preencher seus dias. Faminta por estímulo mental, sentia falta de seus colegas e pacientes. E, como não havia um grande fluxo de especialistas em cuidados paliativos que trouxessem novos médicos para as clínicas, ela se sentia necessitada.

“Isso está me deixando louca”, disse. “Tenho muito tempo livre. E me sinto a mais competente e proficiente que já me senti em minha vida. Realmente, sinto que estou em meu auge, capaz de ajudar as pessoas.” Aos 70 anos, Boothe estava pronta para cancelar a aposentadoria.

Virginia Boothe, 70, foi voluntária em um abrigo de animais, como treinadora de cães Foto: Salwan Georges/The Washington Post

À medida que a nação se encaminha para um ano eleitoral, a política dos Estados Unidos pode se parecer muito com uma gerontocracia, com os candidatos presidenciais mais prováveis sendo dois homens que seriam octogenários na Casa Branca (o presidente Joe Biden já tem 80 anos; o ex-presidente e principal candidato republicano Donald Trump tem 77).

Continua após a publicidade

O líder da minoria no Senado, Mitch McConnell, tem 81 anos; o senador Charles E. Grassley tem 90 anos; e o senador Bernie Sanders tem 82 anos. A senadora Dianne Feinstein faleceu aos 90 anos no mês passado, após uma capacidade visivelmente diminuída que provocou uma ampla discussão sobre o papel que os políticos mais velhos estão desempenhando nos níveis mais altos do governo.

No entanto, mesmo além de Washington, uma elite geriátrica também controla muitos outros aspectos de uma sociedade que está envelhecendo, a tal ponto que, em algumas profissões, há grandes preocupações sobre como esses papéis serão preenchidos nas próximas décadas.

Na medicina, grandes empresas, agricultura, construção civil e em grande parte da economia americana, a força de trabalho está ficando cada vez mais velha. Nas posições de liderança, os idosos estão cada vez mais permanecendo no comando, bem depois da idade tradicional de aposentadoria, o que às vezes pode limitar os cargos disponíveis para trabalhadores mais jovens de uma variedade maior de origens.

Em Tinseltown, os principais filmes deste outono apresentam atores que são anteriores aos boomers: Robert DeNiro, 80 anos, em um filme de Martin Scorsese, também de 80 anos; e Harrison Ford, 81 anos, em seu quinto filme de Indiana Jones.

Quando o National Research Group perguntou aos espectadores quais atores os atrairiam ao cinema, os 20 primeiros colocados incluíam dois octogenários e ninguém com menos de 35 anos. A idade média desses atores agora é de 58,2 anos. Tom Cruise ainda está pulando de torres e sobrevivendo a explosões em uma missão impossível que o levou aos 60 anos. Apenas três mulheres entraram no top 20, e as três eram a versão distorcida de Hollywood de idade para mulheres - Julia Roberts, 55 anos; Sandra Bullock, 59 anos; e Angelina Jolie, 48 anos.

Nos grandes negócios, as empresas estão pedindo a seus chefes que permaneçam por mais tempo. A Disney recontratou o CEO Bob Iger aos 71 anos, substituindo um executivo de 63 anos, assinando com ele um contrato de dois anos e depois recontratando-o por mais dois anos.

O antigo chefe da Fox, Rupert Murdoch, só recentemente renunciou ao controle do império da mídia, aos 92 anos. A idade média dos executivos-chefes de empresas dos EUA quando foram contratados para esse cargo era de 45,9 anos em 2005. Em 2018, essa média havia subido para 54,1, de acordo com a Statista Research, uma empresa de dados comerciais.

Continua após a publicidade

Virginia Boothe, 70, desistiu de se aposentar e continuou trabalhando com médica de cuidados paliativos Foto: Salwan Georges/The Washington Post

Alguns ramos de trabalho são de fato jovens - o Vale do Silício, obviamente. O CEO do TikTok, Shou Zi Chew, tem 40 anos, assim como o cofundador do Reddit, Alexis Ohanian - mas a maioria dos setores com as idades médias mais baixas envolve trabalho de baixa remuneração e, muitas vezes, fisicamente exigente: restaurantes, lanchonetes de fast-food, cuidados com animais, estacionamentos.

Um número cada vez maior de áreas é dominado por trabalhadores mais velhos, como agricultores (idade média: 56,2), motoristas de ônibus escolares (55,9) e inspetores de construção (53,2), de acordo com dados do Bureau of Labor Statistics.

O aumento da dependência dos americanos mais velhos era, de certa forma, inevitável - a geração do baby boom dominou a sociedade em todas as fases de sua vida e muitas pessoas, especialmente os trabalhadores mais abastados, estão se mantendo saudáveis por mais tempo.

Mas o envelhecimento da liderança americana também é o resultado imprevisível de uma pandemia mortal: em uma época de grande ansiedade, turbulência econômica e divisão política, os eleitores, as diretorias das empresas e pessoas de todas as idades valorizaram a estabilidade e as atitudes em relação ao trabalho e às carreiras foram redefinidas praticamente da noite para o dia.

O fenômeno da liderança envelhecida não é exclusivamente americano. O rei Charles III, que tem 74 anos, foi a pessoa mais velha a ser coroada como monarca britânico. Aos 73 anos, Benjamin Netanyahu governou Israel por mais de 15 dos últimos 27 anos. Aos 69 anos, Recep Tayyip Erdogan está no comando da Turquia há 20 anos. O presidente da China, Xi Jinping, tem 70 anos e o presidente da Rússia, Vladimir Putin, tem 71; ambos estão em sua segunda década de liderança em seus países.

Na política e fora dela, os Estados Unidos parecem mais apegados à liderança de suas gerações mais velhas do que muitas outras sociedades, com poucas perspectivas de voltar ao normal pré-pandêmico.

Continua após a publicidade

“Essa mudança afeta todos os aspectos da sociedade”, disse Jonathan Evans, geriatra de Charlottesville, cuja pesquisa se concentra em demografia e aposentadoria. “Por que as pessoas que estão no auge da carreira deveriam se aposentar? Essa é a vida delas.”

No entanto, depois de meio século em que a cultura americana girava em torno dos jovens - desde os teeny boppers e a geração Pepsi até a geração MTV e os poderosos influenciadores da era da mídia social - o domínio da geração mais velha do país pode parecer alienante, até mesmo preocupante, para muitos.

“A diversidade etária é muito importante para uma sociedade saudável”, disse Brian Spisak, pesquisador de saúde pública e consultor de negócios de Harvard. Sua pesquisa sobre as atitudes dos eleitores em relação à idade dos candidatos políticos descobriu que “as pessoas preferem a aparência de líderes mais velhos para garantir a estabilidade e de líderes mais jovens para explorar alternativas”.

Quando uma geração parece estar no comando, disse ele, os resultados podem ser perturbadores. Tanto na política quanto nos negócios, “quando a liderança permanece por muito tempo, ela pode se tornar rígida e imutável”, disse Spisak. “Os funcionários mais antigos trazem uma tonelada de conhecimento prático.... Mas se você ficar e acumular status, talvez não seja realmente um líder, mas apenas alguém em uma hierarquia tentando manter o poder.”

O papel de liderança desempenhado pelos idosos é algo com o qual o país talvez tenha que se acostumar. Daqui a uma década, de acordo com as projeções populacionais federais, os Estados Unidos terão mais pessoas com mais de 65 anos do que com menos de 18 - uma inversão completa do quadro atual.

William Tate, prefeito de Grapevine, Texas, de 81 anos, ocupa esse cargo há 48 anos e está convencido de que seu trabalho o mantém vivo. “Se você se aposenta, o que faz?”, disse ele. “Sua mente e seu corpo começam a se desligar. Eu ficaria tão entediado que acho que não viveria muito tempo.”

Tate atribui sua longevidade no cargo a uma mudança na forma como os americanos vivem. “As pessoas estão vivendo mais e permanecendo funcionais”, disse ele. “Essa ideia de aposentadoria aos 65 anos foi baseada na expectativa de vida na época em que o Seguro Social começou. Meu pai morreu aos 58 anos. Naquela época, as pessoas chegavam aos 60 anos e pareciam velhas.”

Continua após a publicidade

O prefeito diz que os eleitores de Grapevine o mantêm por perto porque temem que outra pessoa aumente os impostos e porque a próxima geração não parece compartilhar sua ética de trabalho ou compromisso com os assuntos locais. (Tate venceu sua última eleição, em 2021, com 81% dos votos contra um adversário de 39 anos).

“As pessoas não têm mais a mesma paixão pela comunidade, especialmente depois da covid-19 - isso tornou as pessoas mais egoístas, mais egocêntricas”, disse Tate. “Eu cresci na Main Street, exerço a advocacia aqui há 55 anos. Fico cansado, frustrado, mas o que me faz continuar são as pessoas que me param na rua dizendo: ‘Não vá embora, não queremos mudanças’.”

Tate é proprietário de um rancho em Hill Country, no Texas, mas quando pensa em se aposentar lá, fica desanimado. Ele reduziu sua prática de advocacia e não se dedica a julgamentos pesados atualmente, mas planeja concorrer a mais um mandato como prefeito; ele tem uma proposta de redução de impostos que gostaria de levar adiante antes de se aposentar aos 89 anos.

Tate não é uma anomalia. Em uma América cada vez mais geriátrica, muitos líderes políticos que já passaram da idade tradicional de aposentadoria defendem a manutenção de seus cargos dizendo que são mais eficientes do que nunca.

Mas quando Mitt Romney, que tem 76 anos, anunciou em setembro que não buscaria outro mandato como senador de Utah, o candidato presidencial republicano de 2012 disse ao The Washington Post que era hora de uma nova geração “dar um passo à frente” e “moldar o mundo em que viverão”.

Aos 88 anos, Jack Fitzgerald administra suas 16 concessionárias de automóveis em Maryland, Pensilvânia e Flórida, e não vai se aposentar tão cedo Foto: Salwan Georges/The Washington Post

Alguns políticos mais jovens estão apresentando esse argumento em suas campanhas. “Os Estados Unidos não passaram do auge - nossos políticos é que passaram do auge”, disse a ex-governadora da Carolina do Sul, Nikki Haley, de 51 anos, no lançamento de sua campanha para a indicação presidencial republicana. Ela pediu uma “nova geração” de líderes e um “teste obrigatório de competência mental para políticos com mais de 75 anos de idade”. (Ela está muito atrás de Trump, de 77 anos).

Continua após a publicidade

Biden costuma fazer piadas sobre sua idade, tentando desviar a preocupação generalizada de que ele não está preparado para mais quatro anos na Casa Branca. “Tente ter 110 anos”, ele dirá ao público, ou observará que serviu no Senado “por 270 anos”. Em seguida, ele destaca sua experiência como a chave para suas realizações como presidente. Ainda assim, em uma pesquisa da Associated Press-NORC no mês passado, 77% dos americanos em geral e 69% dos democratas disseram que Biden é “muito velho para exercer efetivamente” um segundo mandato.

O Congresso atual contém o Senado mais velho de todos os tempos (média: 65) e a terceira Câmara mais velha (média: quase 58). Trinta e três senadores têm 70 anos ou mais; apenas 9 têm menos de 50 anos. A idade média dos americanos é 38 anos.

No judiciário federal, onde não há idade de aposentadoria obrigatória nem limite de mandatos, a idade média dos juízes é agora de 68 anos, a mais velha de todos os tempos. Quando os fundadores decidiram nomear juízes vitalícios, eles não previram que a vida duraria tanto tempo. Alexander Hamilton defendeu o mandato vitalício, observando “quão poucos são os que sobrevivem à estação do vigor intelectual”. (A maioria dos estados nunca concordou com essa abordagem; em 31 sistemas de tribunais estaduais, os juízes enfrentam uma idade de aposentadoria obrigatória, na maioria dos casos aos 70 anos).

Além da liderança, o quadro de funcionários do governo federal, que conta com 2,2 milhões de pessoas, é desigual em termos de idade: Mais de 30% dos funcionários federais têm 55 anos ou mais e apenas 8% têm menos de 30 anos (em comparação, no setor privado, os jovens de 20 e poucos anos representam 23% da força de trabalho). Os líderes há muito tempo se preocupam com sua capacidade de preencher funções cruciais quando os trabalhadores mais velhos finalmente se aposentarem.

Na política dos EUA, nem sempre foi assim. Bill Clinton foi presidente quase três décadas antes de Biden assumir o cargo - e Clinton é apenas quatro anos mais jovem que Biden. Os presidentes Clinton, George W. Bush e Barack Obama completaram seus oito anos na Casa Branca bem antes de completar 65 anos. Todos são mais jovens do que os dois principais candidatos em 2024.

Assim como Trump e Biden começaram suas presidências como idosos, muitas das principais empresas americanas também recorreram a líderes de cabelos brancos em um período de insegurança econômica e social e de rápidas mudanças estruturais. A pandemia de covid-19 lançou muitas empresas proeminentes em crises existenciais, causando estragos nas funções e atitudes dos trabalhadores em relação a seus empregos. Um número impressionante dessas empresas manteve ou recorreu a chefes mais velhos para obter orientação.

Na Target, a idade de aposentadoria obrigatória de 65 anos foi eliminada para permitir que o CEO Brian Cornell, então com 63 anos, assinasse uma prorrogação de três anos. Da mesma forma, a Caterpillar dispensou sua exigência de aposentadoria para o CEO Jim Umpleby, então com 64 anos.

Continua após a publicidade

Aos 88 anos, Jack Fitzgerald não corre mais para se exercitar - “meus joelhos ficaram ruins”, diz ele - mas ainda administra suas 16 concessionárias de automóveis em Maryland, Pensilvânia e Flórida, e não vai se aposentar tão cedo. Essa é uma atitude compartilhada por muitos revendedores de automóveis dos EUA, cuja média de idade agora é de 72 anos, a mais alta de todos os tempos.

“A experiência é importante”, disse Fitzgerald. Mas ele é o primeiro a admitir que sua liderança contínua representa uma mudança significativa na forma como as empresas americanas operam. “Ficamos mais tempo na liderança porque somos egoístas. Estou sentado aqui conversando com vocês e não deveria estar vivo de jeito nenhum. Estamos nos beneficiando do maravilhoso sistema médico privado: Minha válvula aórtica foi substituída por uma válvula de touro. Acabei de instalar um marca-passo nesta primavera. Tenho dois joelhos ruins e um deles foi consertado. Todos nós estamos vivendo mais, 20 anos a mais do que nossos pais viveram.”

Apenas 12% dos adultos com 65 anos ou mais têm algum tipo de comprometimento cognitivo - não muito mais do que os 10,8% das pessoas com idade entre 45 e 64 anos que têm esse tipo de comprometimento, de acordo com a American Society of Aging. A Academia Americana de Neurologia informa que o comprometimento cognitivo leve afeta apenas 15% das pessoas com idades entre 75 e 79 anos.

Fitzgerald, que emprega mais de 1.800 funcionários, há muito tempo é o rosto de sua operação, estrelando os anúncios de TV da empresa, um narrador monótono que ganhou um culto de seguidores por seu estilo prático. Ele permanece não apenas porque construiu a marca em torno de sua própria imagem, mas porque diz que “pessoas mais velhas tomam decisões melhores; você sabe quais decisões não deve tomar”.

Fitzgerald abriu sua empresa aos 32 anos, comprando uma concessionária Dodge após a morte do revendedor anterior. Para os executivos, a decisão de se aposentar é uma questão de preferência. Para as classes média e trabalhadora, muitas vezes é uma questão de capacidade de se dar ao luxo de não trabalhar. Apenas 36% dos norte-americanos com 55 anos ou mais dizem que esperam poder se aposentar quando esperavam, de acordo com uma pesquisa da Axios-Ipsos.

E, cada vez mais, alguns trabalhadores mais velhos também se sentem pressionados a permanecer no emprego porque a oferta de trabalhadores mais jovens é escassa. Os eletricistas já estão enfrentando o que os líderes do setor chamam de “tsunami prateado” - uma grave escassez de especialistas mais jovens para ocupar os lugares do contingente de trabalhadores mais velhos, que não podem trabalhar por muito tempo em um trabalho fisicamente exigente.

“Esse é um problema que, francamente, estamos enfrentando em todos os setores da construção”, disse Thayer Long, diretor executivo da Independent Electrical Contractors, um grupo do setor que treina aprendizes. “Podemos falar em fazer um trabalho melhor de recrutamento, mas há um problema matemático fundamental. Simplesmente não há pessoas suficientes para substituir os trabalhadores que estão se aposentando.”

O problema não é totalmente novo. Os setores de construção “sempre tiveram uma taxa de retenção ruim”, disse Scott Duckett, superintendente geral da Dvorak Electric, uma empreiteira nos subúrbios de Baltimore. Mas agora, “a força de trabalho está diminuindo e os jovens estão procurando emprego”, disse ele.

Para fazer com que eles permaneçam, a Duckett tem buscado orientação de empresas de outros setores - Hilton, CarMax, Sysco - sobre a melhor forma de reter os jovens por meio de melhores salários, benefícios de saúde e bônus de longevidade.

Os jovens trabalhadores “todos têm opções agora”, disse Long, que tem 48 anos. “Há muitos empregos por aí e a antiga cultura de resistência do setor de construção não está ressoando entre os trabalhadores de hoje e de amanhã. É difícil contratar pessoas, e não vejo um fim à vista.”

Na agricultura, também, a próxima geração não está se apressando em seguir os caminhos dos mais velhos. Rob Rettig tem mais sorte do que muitos. Aos 62 anos, ele está encerrando seu tempo como executivo-chefe da New Vision Farms em Napoleon, Ohio, onde passou 36 anos transformando uma fazenda de 60 vacas leiteiras com 700 acres de plantações em uma empresa de três fazendas com foco em milho, feijão verde, sementes e outros vegetais. Ele está saindo mais cedo do que havia previsto porque seu filho, de 32 anos, “está pronto e eu tenho que sair do caminho”.

Rettig, cuja família iniciou sua fazenda em 1860, sempre incentivou seus filhos a encontrarem seu propósito na vida mudando-se para outro lugar por pelo menos um tempo antes de decidirem se querem viver na fazenda. Agora, seu filho, depois de trabalhar em um grande fabricante de grãos por um tempo, está de volta e ansioso para dar continuidade à tradição da família.

Para Rettig, deixar o trabalho que amava - ele reduziu suas horas de trabalho de 60 para 30 por semana - está se tornando difícil, tão difícil que ele percebe por que muitos de seus colegas continuam na fazenda até os 70 anos.

“Estou bastante perdido por não estar trabalhando”, disse Rettig. “Somos avós há pouco tempo, e isso me ajuda a encontrar um propósito, mas sou viciado em realizações.”

Rettig vê a lacuna geracional em tudo o que faz, desde a consultoria com colegas fazendeiros (“Não há muitos jovens dispostos a trabalhar tanto”), passando pela diretoria da escola local, até a participação no Rotary (“Poucas pessoas na faixa dos 30 e 40 anos estão dispostas a dedicar seu tempo”).

Carl Zulauf, professor de agronegócios da Universidade Estadual de Ohio que cresceu em uma família de agricultores, disse que muitas crianças crescem em fazendas com a expectativa de que irão para a faculdade e provavelmente não voltarão. “Os jovens não conhecem a euforia que sentem no primeiro dia de plantio”, disse ele. “E os fazendeiros mais velhos adoram essa euforia, então você os vê agora com 80 anos de idade.”

Boothe, a médica de cuidados paliativos, ficou animada ao descobrir que, aos 70 anos, ela tem mais paixão por servir do que muitas pessoas de sua idade tinham nas gerações anteriores. Ela ainda está decidindo se voltará ao seu trabalho, mas sente a atração da escassez de médicos, bem como o impulso de sua própria busca por realização.

Sentimentos semelhantes estão por trás do envelhecimento do corpo de médicos do país. A tendência é particularmente acentuada em determinadas especialidades: De acordo com dados da Associação Médica Americana, 71% dos patologistas têm 55 anos ou mais, assim como 65% dos especialistas em doenças cardiovasculares, 62% dos psiquiatras e 61% dos cirurgiões ortopédicos. (Em contrapartida, apenas 9% dos especialistas em medicina esportiva e 17% dos internistas pediátricos chegaram aos 55 anos).

Evans, o geriatra de Charlottesville, que completa 60 anos no próximo outono, disse que algumas especialidades não estão atraindo um número suficiente de jovens médicos porque a natureza do trabalho mudou para uma direção menos interessante. A lacuna mais urgente está entre os cirurgiões, que têm muito menos probabilidade de estender suas carreiras até a terceira idade devido à ênfase do trabalho em habilidades motoras finas.

“Vamos ficar sem cirurgiões ortopédicos e torácicos”, disse Atul Grover, um internista que é diretor executivo da ala de pesquisa da Association of American Medical Colleges. “Precisamos treinar mais médicos.”

Fitzgerald, o vendedor de carros, está otimista com relação às pessoas que garantirão o futuro de seu negócio. Ele já escolheu seu próximo executivo-chefe e está providenciando a transferência da propriedade da empresa para seus funcionários por meio de um fundo. Mas, mesmo assim, o antigo chefe espera manter algum controle: “Eu posso escolher a maioria dos membros do conselho”.