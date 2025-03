Uma nova companhia aérea deve começar a operar no Brasil até o fim deste mês. A Avion Express Brasil, subsidiária da empresa de mesmo nome pertencente ao grupo irlandês Avia Solutions, recebeu, na sexta-feira, 28, autorização da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) para oferecer um modelo operacional inédito no País: a prestação de serviços para outras companhias do setor.

O serviço que a Avion Express Brasil oferece em outros países é conhecido pela sigla ACMI (sigla em inglês para “aeronave, tripulação, manutenção e seguro”). Neste formato, a empresa contratada arrenda a outras companhias não só aeronaves, mas também pilotos e comissários, além de responder pela manutenção dos aviões e pagamento de seguros. A empresa contratante, por sua vez, se encarrega da venda das passagens e arca com os custos operacionais, como combustível, taxas aeroportuárias e outras tarifas.

Mercado brasileiro de avião tem grande potencial, segundo a Avion Express Foto: Felipe Rau/Estadão

PUBLICIDADE “Esse modelo de negócio possibilita otimizar a capacidade das companhias aéreas, permitindo que ampliem suas operações temporariamente em períodos de alta demanda, como férias e eventos especiais, além de garantir a continuidade do serviço em casos de indisponibilidade de aeronaves”, afirmou a Anac, em nota. A Avion Express informou, em nota, que está pronta para iniciar as operações comerciais no primeiro trimestre de 2025. Deve oferecer até dez aeronaves da família Airbus A320 até o final deste ano e tem planos de chegar a 25 aeronaves até 2028.

Potencial da América Latina

Para a Avion Express, o início da operação brasileira “representa um passo significativo para as soluções de ACMI” na América Latina. O grupo afirma que a região é um mercado importante em crescimento e com muito potencial. Recentemente, a empresa fechou parcerias no México e na Argentina.

Desde meados do ano passado, a subsidiária brasileira da Avion Express é comandada pelo engenheiro argentino Esteban Jauregui Lorda, que já atuou na colombiana Avianca, na brasileira Gol e na Aerolíneas Argentinas, onde começou a carreira. A sede da companhia fica em Indaiatuba, no interior paulista./AGÊNCIA BRASIL