Casa Branca suspende 50% sobre aço e alumínio do Canadá e associa tarifas do Brasil a ‘trapaça’

Casa Branca suspende 50% sobre aço e alumínio do Canadá e associa tarifas do Brasil a ‘trapaça’

Em 2017, chegou a negociar a transferência do controle de seu capital para o Grupo Itapemirim, de transporte rodoviário, que também enfrentou recuperação judicial. A venda, no entanto, foi cancelada no mesmo ano.

Dois anos depois, a companhia mudou de nome para Voepass, após comprar a Map, empresa aérea de transporte regional com foco no Norte do País. O negócio foi fechado em meio à crise da Avianca Brasil. Após quebrar, a Avianca havia perdido seus horários de pousos e decolagens (os chamados slots) em Congonhas, o aeroporto mais disputado do Brasil. A Anac distribuiu, então, os slots da Avianca no terminal. A Passaredo havia ficado com 14, e a Map com 12, totalizando 26 slots para a Voepass. Posteriormente, a Voepass se desfez da Map, vendendo-a para a Gol.