Efeito no mercado financeiro dos atos golpistas deve ser de curto prazo, dizem analistas

Analistas do mercado financeiro acreditam que a baderna em Brasília é um fator muito negativo para a imagem do país no exterior, mas que não deve produzir efeitos duradouros, na medida em que não implica mudança estrutural no jogo político, no sentido de reversão da ordem institucional. Pelo contrário, o extremismo tende a reforçar o novo governo, conforme parte dos analistas.

“Não haverá uma mudança institucional, uma interferência na política por esse tipo de questionamento violento, direto. É um ruído que pode ter um efeito de curtíssimo prazo (no mercado financeiro), especialmente na abertura de amanhã (segunda-feira), mas não tende a durar. Está muito volátil ainda a situação, é preciso esperar e ver como as coisas vão evoluir. Em Nova York, quando houve a invasão do Capitólio, não teve efeito, não fez preço”, observa Nicolas Merola, analista da Inv, acrescentando que os investidores seguem atentos à economia e aos primeiros passos do novo governo, principalmente com relação à condução da política fiscal.

“Teremos de esperar o final de tudo isso, mas é um acontecimento que só prejudica a imagem do Brasil”, diz Luiz Roberto Monteiro, operador da mesa institucional da Renascença Corretora, que considera que o episódio tende a “cair na conta” do ex-presidente Jair Bolsonaro, e não do governo atual. “Imagino que com o fim das manifestações”, acrescenta Monteiro, para quem o vandalismo em Brasília pode ter o efeito inverso ao pretendido pelos manifestantes, com fortalecimento do governo Lula.

“Embora manifestações fossem esperadas, o nível de violência surpreendeu. Atos criminosos graves, de vandalismo, e que terão repercussão institucional, e internacional, extremamente negativa. A Bolsa brasileira tinha se desligado do ruído sobre ruptura institucional. É possível que tenha efeito negativo, certamente, mas esses atos não terão a consequência que se pretendia, não vão derrubar o governo”, diz Matheus Spiess, analista da Empiricus.

Bolsonaristas invadiram e depredaram prédios do Congresso Nacional, do STF e o Palácio do Planalto, em Brasília. Foto: Ueslei Marcelino/Reuters

Ainda assim, os eventos do domingo podem afetar “a percepção de governabilidade”. “Lula tem agora situação completamente diferente da de 2003. Voltamos a ver coisas semelhantes às vistas há 10 anos (em 2013, durante o governo Dilma Rousseff). Lula tende a ficar mais com os pés no chão, mas o que aconteceu enfraquece também a direita, que vinha forte para o Congresso (na próxima legislatura)”, acrescenta o analista.

Efeito Capitólio

Os analistas avaliam ser preciso lembrar o que ocorreu na invasão do Capitólio, nos Estados Unidos, em 6 de janeiro de 2021 por partidários do presidente derrotado Donald Trump para tentar antever o que poderá acontecer aqui, amanhã, na Bolsa e em outros ativos brasileiros, como o câmbio e os juros futuros.

Há pouco mais de dois anos, em um dia que se mostrava até então positivo para os índices de ações em Nova York, o vandalismo visto em Washington não foi o suficiente, então, para impedir que o índice Dow Jones encerrasse em alta de 1,44%, em máxima histórica de fechamento. Na contramão de Dow Jones e S&P 500 (+0,57%), o Nasdaq cedeu apenas 0,61%, naquela mesma sessão marcada por afronta de extremistas à democracia americana.

Os tiros na ocasião e os mortos na invasão do Capitólio não impediram que, no dia seguinte, 7 de janeiro de 2021, o Nasdaq também se recuperasse, e que os três índices de referência das bolsas de Nova York fechassem então em nível recorde.