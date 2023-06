O valor da previsibilidade; leia a análise

O crescimento da economia brasileira surpreendeu novamente. Ainda que o agronegócio seja o grande responsável pelo PIB do primeiro trimestre, a dinâmica do mercado de trabalho também tem chamado atenção. A taxa de desemprego está no menor nível desde 2015 e as contratações formais ultrapassaram 700 mil vagas no primeiro quadrimestre do ano, sem que se notem pressões salariais relevantes. Certa elevação da produtividade no mundo pós-reforma trabalhista e pandemia devem explicar esse fenômeno.

Olhando adiante, alguns fatores atuam em direções opostas quando se pensa na trajetória de crescimento dos próximos meses. De um lado, os efeitos defasados dos juros reais irão desacelerar a economia. De outro, a forte desinflação observada no atacado – e parcialmente repassada ao varejo – tem melhorado a renda das famílias e feito o endividamento ceder. A renda disponível para o consumo deve crescer 5,0% acima da inflação neste ano.

Contratações formais ultrapassaram 700 mil vagas no primeiro quadrimestre do ano Foto: TIAGO QUEIROZ/ESTADÃO

Historicamente, o Brasil cresce abaixo da média global desde 1980 (1,2p.p.), mas isso é particularmente crítico nos anos de crises econômicas. Nas décadas de 80 e nos primeiros anos da década passada, crescemos 2,4p.p. a menos do que o mundo. Fora desses períodos, o país consegue se aproximar da média global de forma mais consistente (-0,4p.p.). O que esses dados nos mostram é que fases de maior ambição na agenda de reformas, previsibilidade, estabilidade econômica e política têm muito valor em termos de crescimento.

O arcabouço fiscal foi um passo importante para certa previsibilidade dos gastos públicos, mas ainda requer passos adicionais para dirimir as incertezas fiscais por completo. Espera-se que a reforma tributária se some a essa agenda e não haja retrocessos naquelas consolidadas. Se formos capazes de seguir avançando na direção da estabilidade econômica e política, os dividendos serão relevantes. O PIB efetivo dos próximos anos pode ser maior do que aquele esperado pela média do mercado (1,5%), a julgar pelas projeções para o PIB global até 2026 (3,0%). Com uma política econômica organizada, é possível evitar que essa década nos afaste ainda mais do crescimento global. Aprender com os erros e acertos do passado e com as boas práticas do mundo só depende de nós. / ECONOMISTA-CHEFE DO BANCO BRADESCO