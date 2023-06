PIB: o passado ajuda a entender; leia a análise

O forte PIB do primeiro trimestre permite duas leituras principais. A primeira é de curto prazo, sugerida pela abertura dos números. Além de a produção agrícola explicar mais de 70% do resultado, o setor externo e a renda ajudaram. O consumo foi favorecido pelos estímulos fiscais e pelo baixo desemprego, mais que compensando os impactos negativos dos juros sobre os investimentos. Superada a sazonalidade da agropecuária, no entanto, a expectativa é que o menor crescimento global e o crédito local pesem mais nos resultados, reforçando um quadro de desaceleração.

A segunda leitura é que o resultado do primeiro trimestre deverá reforçar a tendência de revisão para melhor das projeções para 2023. O curioso é que tem sido assim desde 2021. Depois de quase uma década com frustrações no crescimento, este pode ser o terceiro ano na sequência com números melhores que o esperado. Em 2021 e 2022 as projeções de início de ano indicavam valores significativamente menores que o observado. Tudo sugere que o mesmo aconteça em 2023, com a mediana das projeções saindo de um patamar de 0,8% para algo mais próximo a 2,0%.

Consumo foi favorecido pelos estímulos fiscais Foto: WILTON JUNIOR / ESTADÃO

Estes erros sistemáticos de projeção podem estar ligados tanto aos inéditos e intensos estímulos fiscais e monetários no Brasil e no mundo durante a pandemia, quanto ao fato de o período de 2016 a 2021 ter sido marcado por uma longa lista de importantes reformas no País. É possível que os avanços institucionais dos últimos anos tenham elevado a produtividade e a capacidade de o País crescer, atenuando parte dos efeitos negativos das recessões de 2014 e 2020.

O PIB do primeiro trimestre, portanto, parece ser mais que simplesmente a soja. Pode estar contando uma boa história sobre nosso passado recente e ajudando a construir um quadro melhor à frente, com menores riscos de crises agudas na política e no crédito. / É ECONOMISTA-CHEFE DO BANCO BV