Análise | PIB em transição: em algum momento, será forçoso retomar a abandonada agenda de reformas

Vale destacar três aspectos do PIB divulgado nesta sexta-feira, 7. O primeiro é a confirmação de um resultado robusto, com alta de 3,4% frente a 2023, a quarta seguida acima de 3%, acima do potencial de crescimento do País, especialmente enquanto a taxa de investimento ficar em níveis tão baixos como o do ano passado: só 17% do PIB. Em algum momento será forçoso reduzir essas taxas e, a médio prazo, retomar a abandonada agenda de reformas.

O segundo é o papel da demanda doméstica privada nesse resultado, com alta de 7,3% do investimento e 4,8% do consumo das famílias. Essa foi puxada pelas transferências de renda, a expansão do crédito e o aumento da massa salarial, por seu turno alavancada, e impulsionada, pelo PIB de serviços: alta de 3,7%. É um resultado consistente com a escalada da inflação, a baixa taxa de desemprego e o alargamento do déficit em conta corrente, que dobrou de 2023 para 2024, como proporção do PIB, com as importações de bens e serviços subindo 14,7%, contra alta de apenas 2,9% das exportações. Para crescer com inflação controlada será preciso expandir menos a demanda doméstica.

PUBLICIDADE O terceiro aspecto que chamou a atenção foi exatamente a forte desaceleração do crescimento no último trimestre do ano: alta de 0,2%, a mais baixa em cinco trimestres. Esse resultado veio 0,2 ponto percentual abaixo do previsto, com o resultado anual também um pouco abaixo do projetado. O principal motivo para isso foi a queda da demanda doméstica privada (-0,7%), puxada por uma contração do consumo das famílias (-1,0%) e uma desaceleração do investimento, que teve alta anualizada de 1,7%. O crescimento mais baixo deve se estender por pelo menos a primeira metade de 2025, quando os juros mais altos, o ambiente externo mais incerto e um risco fiscal mais elevado vão pesar sobre o crédito e a confiança de consumidores e empresas. Prevê-se uma alta de 1,8% do PIB, com uma expansão semelhante da demanda doméstica.

Em 2025, agropecuária deve voltar a ser um dos destaques do PIB Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Ao contrário de 2024, porém, a agropecuária e a extrativa mineral devem voltar a ser os destaques setoriais, enquanto o setor de serviços deve desacelerar bastante. A a indústria de transformação e a construção civil também devem crescer menos, mas ainda a taxas mais próximas às de 2024. Com isso, a dinâmica do mercado de trabalho deve se mostrar menos favorável.