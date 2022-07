András Arató, do meme ‘rindo de nervoso’, vira garoto propaganda da Eno no Brasil

Depois de virar meme mundialmente, se transformar em figurinhas de Whatsapp e ficar conhecido pelos brasileiros como o homem da piada “rindo de nervoso”, o húngaro András Arató foi convidado pela Eno para ser o garoto propaganda da nova campanha “Cara de azia” da marca de sal de frutas para má digestão. No último mês de junho, o engenheiro elétrico visitou o Brasil, a convite da Eno, para realizar as gravações do filme publicitário. A ação foi desenvolvida pela Publicis Group.

O engenheiro elétrico András Arató se transformou em um meme mundial e agora é o garoto propaganda da Eno para a campanha 'Cara de azil'. Foto: Divulgação.

András vai ilustrar o semblante das pessoas que sofrem de problemas de má digestão e acabam ficando com uma expressão de quem parece estar rindo de nervoso, mas que na verdade está enfrentando a azia. Para a gerente de marketing de Eno, Carol Curi, a participação do criador do meme “Hold the pain Harold” (Segure a dor, Harold - em tradução livre), ajuda a se conectar com os consumidores através do humor. “Trazer uma figura tão emblemática quanto o meme Harold para esse diálogo potencializa a nossa força de comunicação”, conta.

Continua após a publicidade

Continua após a publicidade

Após anos carregando o semblante de dor, na campanha, o influenciador vai finalmente mostrar seu sorriso de alívio. “Nós vamos mostrar que falar de azia não precisa ser algo chato”, afirma a diretora de criação da Publicis Group, Laura Azevedo.

Na visita de András ao Brasil, a marca realizou um “encontro de memes”, unindo o húngaro a figuras brasileiras conhecidas da internet, como o ex-BBB Lucas Bissoli, a cantora Gretchen, e a socialite Narcisa Tamborindeguy. Agora, no lançamento da campanha, a Eno vai focar sua divulgação do filme publicitário nas redes sociais da marca, além de realizar inserções em canais de TV paga.

Assista a campanha: