Angra 1 recebe aval para operar por mais 20 anos

A usina de 640 megawatts (MW) de capacidade instalada entrou em operação comercial em 1985.

Ao anunciar a extensão do prazo para operação da usina, o Ministério de Minas e Energia reforçou que a Pasta tem participado ativamente em pautas relacionadas ao setor nuclear e fortalecido a interlocução entre o governo, instituições reguladoras e as operadoras do segmento.