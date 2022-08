Anitta deixa conselho de administração do Nubank e vira ‘embaixadora global’ do banco

O Nubank anunciou nesta terça-feira, 9, que a cantora Anitta não fará mais parte de seu conselho de administração, após completar seu mandato na Assembléia Geral Ordinária deste ano. A artista assumirá o cargo de “embaixadora global de marca” do banco digital.

Com uma agenda intensa em sua carreira internacional, Anitta solicitou que sua participação no conselho de administração não fosse renovada. Ela passou a fazer parte do colegiado em 2021. Segundo a empresa, durante o período em que esteve no conselho, a cantora contribuiu com a definição da estratégia de ESG (sigla em inglês que se refere a aspectos ambientais, sociais e de governança corporativa de uma empresa), com o lançamento do Instituto Nu e com outros temas relevantes.

Anitta com os fundadores do Nubank, David Vélez e Cristina Junqueira; cantora será 'embaixadora global de marca' do banco digital. Foto: Luiza Ferraz/Nubank

O Nubank informou que, no novo cargo, Anitta exercerá sua visão estratégica de marketing, tendo um papel importante na expansão nacional e internacional da marca.

Acionista do Nubank, Anitta afirma que acredita no banco digital e em tudo que ainda desenvolverão como parceiros. “Receber o convite de ser a embaixadora global do Nu me deixou extremamente feliz e orgulhosa. Assumo essa nova responsabilidade trabalhando no desenvolvimento da educação financeira de milhões de pessoas”, disse, em nota.

“Anitta é uma empresária extraordinária e somos muito gratos por suas contribuições até hoje”, afirmou David Vélez, fundador e CEO do Nubank, também em nota. “Desde que ingressou no Nubank, tem desempenhado um papel importante ao trazer muito dessa expertise e conhecimento para nossa empresa. Estamos ansiosos para continuar trabalhando com ela em sua nova missão como embaixadora de marketing.”