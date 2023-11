Agência interdita e suspende atividades em mina da Vale em Mariana

A Agência Nacional de Mineração (ANM) confirmou a interdição e suspensão de imediato das atividades de disposição de estéril em pilhas da Mina de Fábrica Nova, da Vale, no município de Mariana (MG). Segundo a agência, a ação foi realizada por conta da não comprovação da estabilidade das estruturas. As pilhas interditadas são a PDE Permanente I, PDE Permanente II e PDE União Vertente Santa Rita.

O órgão afirmou ainda que equipes da ANM, em parceria com a Defesa Civil, estão realizando vistoria no local para definir a linha de ação que deve ser adotada pela Vale. “Assim que for apresentado laudo atestando a estabilidade das estruturas, a ANM decidirá sobre a manutenção ou não da intervenção”, informou em nota a agência.

A Vale informou que acompanha a vistoria no local e reforçou que “estruturas geotécnicas da companhia são monitoradas permanentemente por equipe técnica especializada”.

A Prefeitura de Mariana afirmou que a fiscalização na estrutura, localizada em Santa Rita Durão, distrito da cidade, é feita pela Defesa Civil de Mariana, a Defesa Civil de Minas Gerais, o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), a ANM e a Fundação de Meio Ambiente de Minas Gerais. “Não há definição de evacuação de moradores da região”, informou a prefeitura.

Vale tem mina interditada em Mariana (MG) Foto: Denis Balibouse / Reuters

O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) instaurou procedimento para investigar a interdição, após suspeitas de risco envolvendo barragem na região. Em resposta ao Estadão/Broadcast, o órgão informou que uma equipe técnica do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa do Meio Ambiente (Caoma) está no local.