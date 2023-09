Governo e Caixa antecipam pagamento do Bolsa Família para municípios do RS; veja lista

Na série de medidas anunciadas pelo governo para auxiliar as famílias atingidas pelas enchentes no Rio Grande do Sul, foi divulgado neste sábado a antecipação do pagamento do programa Bolsa Família para 97 cidades do Estado. Os beneficiários receberão os recursos nesta segunda-feira, 18, independentemente do final do NIS (Número de Identificação Social, usados para organizar as datas de pagamento).

O comunicado do governo também afirma que famílias que recebem o benefício pelo Caixa Tem, em conta Poupança Social Digital, poderão movimentar os valores pelo aplicativo, sem necessidade de ir até uma agência.

As chuvas intensas, resultado de um ciclone, que causaram enchentes e deixaram estragos em 104 municípios gaúchos provocaram 48 mortes, conforme boletim da Defesa Civil divulgado na sexta-feira, dia 15. Ao todo, 4.904 pessoas ficaram desabrigadas, dos quais 1.426 ainda estão nessa situação.

Veja quais cidades serão contempladas com a antecipação do benefício