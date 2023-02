Prêmio nacional de jornalismo em seguros será entregue na quarta-feira

No próximo dia 8 acontece a entrega do Sexto Prêmio Nacional de Jornalismo em Seguros, promovido pela Escola de Negócios e Seguros (ENS), com apoio institucional da Federação Nacional dos Corretores de Seguros (Fenacor) e da Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg).

O prêmio será entregue aos vencedores de cinco categorias, a saber: Mídia Impressa, Audiovisual (incluindo Rádio e TV), Webjornalismo, Mídia Especializada do Setor de Seguros e a categoria especial “MAG Seguros Inovação”. A cerimônia será realizada de forma híbrida, a partir da “Sala do Futuro”, na sede da ENS em São Paulo.

O Prêmio Nacional de Jornalismo em Seguros foi lançado pela Fenacor em 2016, com o objetivo de reconhecer e premiar as melhores matérias sobre o setor de seguros.

Dividido em cinco categorias, o prêmio analisa as matérias publicadas nas diferentes mídias, considerando suas tipicidades, de forma a não poluir as avaliações de trabalhos feitos para mídias específicas, o que, de outra forma, descaracterizaria a individualidade de cada um, jogando todos numa única cesta, onde as avaliações não teriam como levar em conta as características de cada matéria.

Ao longo das seis edições, o prêmio recebeu perto de 4 mil inscrições, com matérias assinadas por mais de 700 jornalistas. É a premiação mais relevante para o reconhecimento de matérias jornalísticas abordando o seguro no Brasil.

Sua realização pela ENS, com apoio da Fenacor e da CNseg, mostra a seriedade com que é tratado e sua importância para os principais players da atividade seguradora.

Com premiação em dinheiro para os três primeiros colocados de cada categoria, o prêmio busca incentivar a divulgação do seguro, levando ao público informações básicas sobre uma das atividades econômicas mais relevantes para a proteção da sociedade.

Agricultores que já receberam indenizações de suas apólices rural conhecem a importância do seguro Foto: Daniel Teixeira/Estadão

Pouco conhecido no mundo, o seguro, no Brasil, por uma série de fatores que não cabem ser analisados aqui, é menos conhecido ainda. Ao realizar o Prêmio Nacional de Jornalismo em Seguros, a ENS está contribuindo para um melhor conhecimento do setor, de seus produtos e da importância deles para a vida das pessoas.

Milhares de agricultores que já receberam indenizações de suas apólices de seguro rural sabem a diferença que elas fazem. Da mesma forma que centenas de milhares de proprietários de veículos, donos de cargas roubadas e proprietários de imóveis e empresas atingidas por incêndios.

O seguro é a melhor forma de proteção criada pelo ser humano e, ao longo dos séculos, presta inestimáveis serviços para o progresso da humanidade. Ciente disto, o Grupo Estado, desde 1987, tem espaço semanal no Estadão e, desde 1989, programas diários na Rádio Eldorado para tratar do assunto.

Reconhecer as matérias que contam esta história é uma forma eficiente de divulgar o seguro. E premiar os melhores trabalhos, medida de justiça. Parabéns aos premiados! Tenham certeza de que seus trabalhos são excelentes.