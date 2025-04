Opinião | Lei do contrato de seguro que entra em vigor no fim do ano ajuda o mercado

A questão que se coloca é se é uma lei com potencial para alavancar o mercado segurador brasileiro ou se será uma âncora a impedir o crescimento da atividade. Para responder é preciso dizer que a lei é boa. Apesar de ter sido violentamente contestada durante sua tramitação, o texto final é adequado ao fim a que se propõe. Ele tem todas as condições para cumprir sua missão, consequentemente tem tudo para ser uma ferramenta alavancadora do setor, devendo contribuir para o crescimento da atividade seguradora nacional pela clareza de suas disposições, pela harmonia introduzida nas relações contratuais e pela consequente queda da judicialização.

Com disposições que dão mais transparência aos contratos e ao funcionamento e obrigações dos players, a Lei 15.040/2024, que entra em vigor no fim deste ano, com certeza será uma aliada do mercado na sua jornada para aumentar a penetração da atividade.