As chuvas no Rio Grande do Sul vão cobrar seu preço por muito tempo. Mas, antes de a conta estar quitada, há uma enorme probabilidade de novos fenômenos climáticos se abaterem sobre o Estado, aumentando significativamente o total dos prejuízos. Mas não é só o Rio Grande do Sul que está ameaçado. São Paulo enfrenta uma das secas mais severas da história, com parte da região central do Estado convivendo com clima de deserto, tão ou mais árido do que o sertão nordestino.

Os rios da Amazônia, conhecidos pela largura e volume de água, estão reduzidos a regatos e Belém do Pará, famosa pelas chuvas diárias, passou mais de 20 dias sem ver cair uma gota. Mas essa realidade não atinge apenas as zonas onde está acontecendo. Elas têm impacto direto no clima do resto do País, interferindo no volume de chuvas, no frio e no calor, que podem ou não aumentar em função do que acontece na Região Norte.