São Paulo recebe o maior congresso de corretores de seguros do Brasil

Depois da FIDES (Conferência Hemisférica de Seguros) que começou no domingo, 24, e vai até terça-feira, 26, no Rio de Janeiro, sob os cuidados da CNseg (Confederação Nacional das Seguradoras), é a vez de São Paulo. Entre 5 e 7 de outubro, acontece o CONEC 2023.

O CONEC (Congresso Estadual dos Corretores de Seguros de São Paulo) é o maior congresso de corretores de seguros e o maior evento do setor de seguros do Brasil e, provavelmente, da América Latina. Para a edição deste ano são esperadas dez mil pessoas, entre corretores de seguros, seguradores, resseguradores, especialistas e prestadores de serviços. É muita gente e a razão dessa presença massiva é a tradicional importância do Congresso, realizado desde 1982, sempre com expressivo número de participantes, desde a primeira edição, que contou com mais de 500 inscritos.

O CONEC 2023 tem como tema a “Superação” e a ideia não é discutir apenas uma palavra motivacional e dar meia dúzia de conselhos de como sair de uma situação complicada, mas estudar a “Superação” como a capacidade de ultrapassar os próprios limites, superar obstáculos, vencer os desafios e se reinventar para se adequar aos novos tempos e suas dramáticas transformações, desde os impactos das mudanças climáticas e o limite de capacidade do setor de seguros para fazer frente a eles, até a revolução cibernética e os avanços tecnológicos que nos colocam em patamar inédito na história da humanidade.

Com uma ampla discussão sobre o setor de seguros no Brasil em vários painéis, dos quais participarão alguns grandes nomes do mercado, o CONEC pretende oferecer aos corretores de seguros a oportunidade de se atualizar sobre um setor que está passando por grandes modificações, não apenas no País, mas no mundo.

Maioria dos brasileiros não tem seguro para os seus aparelhos Foto: EFE/ Sebastiao Moreira

Basta lembrar que a maioria dos recentes danos causados por um ciclone extratropical no Rio Grande do Sul não tinha nenhum tipo de seguro para se ter claro que há muito a ser feito. E essa afirmação pode ser complementada pela informação de que, apesar de roubarem ou furtarem mais de 300 mil celulares em 2022, a maioria dos brasileiros não tem seguro para os seus aparelhos.

A verdade é que a sociedade brasileira tem baixa penetração de seguros e essa deficiência tem explicações lógicas, decorrentes do desenho de nosso desenvolvimento, de profundas desigualdades sociais e do desconhecimento do produto pela maioria da população.

Continua após a publicidade

Os players do setor estão focados em melhorar sua interação com a sociedade. Isso quer dizer mais estudos, pesquisas, novos seguros, novas coberturas, novas formas de apresentação e comercialização etc.

O CONEC vai oferecer um rol de palestras, ações e eventos técnicos e motivacionais para dar ao corretor de seguros o conhecimento e o acesso às ferramentas necessárias para ser competitivo e enfrentar e superar os desafios à sua frente. Além disso, paralelamente às palestras, acontecerá também a tradicional Feira de Negócios, uma oportunidade única para fazer relacionamentos, aumentar o network e conhecer de perto o que as seguradoras estão fazendo, além de interagir com seus executivos.