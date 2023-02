ANTT aprova consulta pública sobre concessão rodoviária da ‘Rota do Pantanal’

BRASÍLIA – A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) aprovou nesta quinta-feira, 16, a abertura de consulta pública sobre a concessão rodoviária do trecho chamado ‘Rota do Pantanal’. O sistema prevê a BR-163/MS, do entroncamento com a BR-262/MS (Campo Grande), até a divisa de Mato Grosso do Sul e o Mato Grosso (fim da Ponte Rio Correntes).

O projeto é fruto da devolução da MSVia, concessão que está em processo de relicitação desde 2019. A modelagem, que agora ficará aberta para receber contribuições, prevê 67 km de duplicação, 84 km de faixas adicionais, 12,5 km de vias marginais e implantação de travessias urbanas. A tarifa de pedágio da pista simples foi calculada em R$ 14,2 a cada 100 km. No leilão, as empresas poderão ofertar um desconto máximo de 14,28% para levar o ativo.

“Esse processo é oriundo de rodovia inicialmente concedida a MSVias, contrato da terceira etapa de concessões, assinado em março de 2014″, afirmou o relator do caso na agência, Davi Barreto. “Em 2019, a concessionária requereu a relicitação, sendo que após os devidos trâmites o processo foi qualificado, e atualmente há aditivo vigente. O governo entendeu ser necessário dividir esse grande lote em dois projetos e o trecho da Rota do Pantanal foi priorizado”, afirmou.