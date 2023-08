Apagão no Brasil: Alckmin diz que energia será normalizada nas próximas horas

O vice-presidente Geraldo Alckmin disse nesta terça-feira, 15, que o fornecimento de energia elétrica será normalizado nas próximas horas. Ele deu as declarações a jornalistas no Palácio do Planalto. Essa foi a primeira fala do núcleo político do governo sobre o apagão que atingiu quase todos os Estados do País.

O vice-presidente Geraldo Alckmin Foto: André Borges/EFE

Questionado se o Planalto está satisfeito com o trabalho do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, Alckmin disse que sim. Silveira estava com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Paraguai quando o apagão foi constatado, por isso Alckmin era presidente em exercício. Lula e Silveira estão voltando a Brasília. O retorno do presidente já era previsto para o fim da manhã, desde segunda-feira, 14.

Alckmin afirmou que o apagão não alterará sua agenda desta terça-feira. Ele disse que o governo reagiu rápido ao problema e afirmou ter sido informado logo que o apagão foi constatado. ”Centro-Oeste, Sul e Sudeste, 100% normalizados. Nordeste mais de 80% normalizado. Região Norte, 40%, mas está indo bem. Se não tiver fatos supervenientes, em poucas horas pode estar recuperado o fornecimento”, disse Alckmin.

O vice-presidente afirmou que manteve contato com o secretário-executivo do Ministério de Minas e Energia, Efrain Pereira da Cruz, responsável pela pasta na ausência de Silveira. Ele ainda afirmou que não conversou com Lula sobre o tema.

Todos os Estados do Norte e Nordeste e também parte do Sudeste, Sul e Centro-Oeste foram atingidos pela falta de luz na manhã desta terça-feira, 15, segundo informações do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS). De acordo com o órgão, o fornecimento de energia já foi totalmente retomado nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Até às 12h30, já haviam sido recompostos 41% da carga da região Norte e 85% da região Nordeste.

‘Evento de grande porte’

O diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), Sandoval Feitosa, classificou o apagão desta terça-feira como um “evento de grande porte”. Segundo ele, a agência, o Ministério de Minas e Energia (MME), o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) e as empresas envolvidas estão acompanhando e tomando providências para estabelecimento rápido do serviço.

“O Ministério de Minas e Energia já comunicou a agência e aos demais agentes que instituirá um grupo para analisar e estudar as causas deste evento, que é um evento, sim, de grande porte, que envolve as regiões Norte, Nordeste e algumas áreas da região Sudeste e Centro-Oeste do País”, afirmou, durante reunião pública do órgão nesta manhã.