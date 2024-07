Aplicativo do Bradesco fora do ar? Usuários relatam instabilidade no app neste sábado

Às 09h47, o site Downdetector, que reúne reclamações de clientes sobre serviços na internet, registrou um pico de 299 reclamações sobre o aplicativo do banco. Os problemas mais notificados são login no aplicativo para celulares (79%), mobile banking (14%) e login no internet banking (7%).

O perfil oficial do Bradesco no X (antigo Twitter) informou aos clientes que “a área responsável está atuando para que o acesso seja normalizado o mais breve possível”. A causa do erro não foi especificada.