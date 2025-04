Apoiadores bilionários de Donald Trump começam a se rebelar contra suas tarifas

Em janeiro, quando Donald Trump foi empossado como presidente pela segunda vez, ele fez questão de dar destaque a bilionários proeminentes - cuja fortuna combinada passava de US$ 1 trilhão.

Agora, em meio a uma manobra tarifária que fez desabar o mercado de ações, custando a muitos deles uma riqueza substancial e lançando as previsões econômicas no caos, alguns de seus apoiadores bilionários mais proeminentes, além de outros prejudicados pelas suas tarifas, estão se afastando dele de maneira significativa.

Elon Musk (C), um dos principais assessores de Trump, fez críticas a um dos artífices do plano das tarifas Foto: Eric Lee/The New York Times

PUBLICIDADE Alguns estão até atacando assessores pró-tarifa de Trump. E muitos outros apoiadores de Trump, ultrarricos e vocais, estão notavelmente silenciosos. Entre os mais proeminentes está Elon Musk, um dos principais conselheiros da Casa Branca, que pouco havia dito sobre as tarifas antes de serem anunciadas. Mas isso mudou neste fim de semana.

Já no sábado de manhã, Musk lançou críticas claras e inequívocas a um dos arquitetos das políticas tarifárias de Trump, o conselheiro da Casa Branca Peter Navarro. Respondendo a um clipe do conselheiro promovendo as tarifas, Musk ridicularizou a educação de Navarro em Harvard e disse, em um tweet que foi posteriormente deletado: “Ele não construiu nada.”

(Navarro respondeu no domingo, apontando o quanto Musk depende de importações para seus carros: “Olha, Elon, quando está na sua linha DOGE, é ótimo... Ele está simplesmente protegendo seus próprios interesses, como qualquer empresário faria.”)

Musk também promoveu uma citação do economista Thomas Sowell, que sugeria que as tarifas eram um “desastre” em formação. E na segunda-feira de manhã, ele compartilhou um vídeo do economista conservador e anti-tarifa Milton Friedman expondo as virtudes do livre-mercado.

Da mesma forma, o influenciador bilionário pró-Trump Bill Ackman - um de seus defensores mais ativos nas redes sociais - fez neste fim de semana uma mudança brusca e mais explícita contra as tarifas de Trump.

Depois de sugerir na semana passada que as tarifas eram uma manobra para parecer imprevisível e estimular negociações, Ackman desencadeou uma torrente de críticas. Ele comparou a situação a uma “guerra nuclear econômica” e disse: “Não foi para isso que votamos.”

Ele disse que a fórmula usada pela Casa Branca - que não se baseava em tarifas cobradas por outros países, mas sim em desequilíbrios comerciais - era falha e resultou em impostos extraordinariamente altos sobre importações. E expressou repetidamente a esperança de que Trump pelo menos pausasse as tarifas.

Bill Ackman disse ter esperança que o presidente pause a imposição de tarifas Foto: Tori Ferenc/For The Washington Post

“Os conselheiros do presidente precisam reconhecer seu erro antes de 9 de abril e corrigir a rota antes que o presidente cometa um grande erro baseado em má matemática”, disse Ackman.

Ackman, como Musk, também mirou em um dos principais assessores pró-tarifas de Trump: o secretário de Comércio Howard Lutnick. Ele disse que Lutnick, com seus investimentos, “lucra quando nossa economia implode” e chamou isso de um “conflito de interesse irreconciliável.” Ele mais tarde recuou dessa acusação, mas não deletou seus posts.

(Vale a pena notar que, apesar dos esforços para culpar os conselheiros de Trump por isso, foi o próprio Trump que, por décadas, promoveu a ideia de tarifas. E o The Washington Post relatou na semana passada que foi Trump quem pessoalmente selecionou a fórmula usada.) O CEO do JPMorgan Chase, Jamie Dimon, não apoiou Trump em 2024, mas foi solícito com ele. Em dezembro, ele previu que a segunda administração Trump seria “a administração mais pró-crescimento, pró-negócios, pró-americana” de sua vida. Em janeiro, ele instou as pessoas céticas quanto às tarifas de Trump a “superarem isso.” “Se for um pouco inflacionário, mas bom para a segurança nacional, que assim seja,” Dimon adicionou.

Em uma carta anual aos acionistas nesta segunda-feira, 7, porém, Dimon adotou um tom muito diferente.

Jamie Dimon alertou que as tarifas podem levar os Estados Unidos a uma recessão Foto: Jabin Botsford/The Washington Post

Ele alertou que as tarifas poderiam levar a uma recessão e enfraquecer os Estados Unidos, ao fragmentar alianças militares e econômicas. Ele disse que “a ‘guerra econômica’ causou guerra militar no passado”.

“Quanto mais rápido este problema for resolvido, melhor, porque alguns dos efeitos negativos aumentam cumulativamente com o tempo e seriam difíceis de reverter”, disse.

Enquanto Musk, Ackman e Dimon são as grandes notícias, tão significativa quanto é a falta de apoio que Trump está recebendo de alguns de seus aliados ricos mais vocais.

David Sacks, que como Ackman tem sido um dos promotores mais prolíficos de Trump nas redes sociais e serve como conselheiro da Casa Branca em inteligência artificial e criptomoeda, não postou no X com suas próprias palavras desde 1º de abril - antes do anúncio das tarifas de Trump.

Vivek Ramaswamy, que inicialmente deveria liderar o Serviço DOGE dos EUA com Musk, mas em vez disso concorreu a governador de Ohio, falou pouco sobre as tarifas nos últimos dias. (Ramaswamy, antes do anúncio das tarifas, indicou que apoiaria tarifas recíprocas reais - taxando importações na mesma quantidade que outros países taxam as americanas -, mas que não gostaria de ter tarifas mais altas do que outros países têm sobre os Estados Unidos, que é o que Trump está fazendo agora.)

E esses não são os únicos aliados habituais de Trump que estão se rebelando. Estamos vendo uma resistência crescente de republicanos no Congresso, com alguns até falando em retomar o poder constitucional do Congresso sobre tarifas.

Isso provavelmente nunca acontecerá. Mas é evidente que o pânico está se instalando. E está vindo de muitas pessoas que apostaram pesado em Trump.

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.