Após duras críticas, Gleisi diz que Lula teve ‘sensibilidade’ na reoneração dos combustíveis

BRASÍLIA - A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, perdeu a queda de braço com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, após o governo anunciar a volta da cobrança de tributos federais sobre os combustíveis. Gleisi disse, porém, que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva teve “sensibilidade” para diminuir o impacto da medida no bolso do consumidor, “com redução de alíquotas dos impostos e do preço na refinaria”.

Em post publicado no Twitter nesta terça-feira, 28, a presidente do PT retomou as críticas à Política de Paridade de Importação (PPI), que reajusta os combustíveis tendo como parâmetro o preço do petróleo no mercado internacional e a variação do dólar.

Presidente Lula teve sensibilidade para diminuir o impacto da reoneração de combustíveis no bolso do consumidor, com redução de alíquotas dos impostos e do preço na refinaria.

Importante também a taxação na exportação do óleo cru — Gleisi Hoffmann (@gleisi) February 28, 2023

A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, que havia feito postagens defendendo a manutenção da política que desonerou os combustíveis Foto: WILTON JUNIOR

“Agora é construir na Petrobras uma política de preços mais justa, acabar com PPI e rever a indecente distribuição de dividendos da empresa para ela voltar a investir e fazer o Brasil crescer”, escreveu Gleisi. Na mensagem, a deputada afirmou ainda, que a taxação na exportação do óleo cru também é importante.

Na sexta-feira, 24, a presidente do PT havia feito postagens defendendo a manutenção da política que desonerou os combustíveis. “Não somos contra taxar combustíveis, mas fazer isso agora é penalizar o consumidor, gerar mais inflação e descumprir compromisso de campanha”, destacou ela, na ocasião, ao entrar em confronto público com Haddad.

4)Impostos ñ são e nunca foram os responsáveis pela explosão de preços da gasolina q assistimos desde o golpe e no governo Bolsonaro/Guedes. Ñ somos contra taxar combustíveis, mas fazer isso agora é penalizar o consumidor, gerar mais inflação e descumprir compromisso de campanha — Gleisi Hoffmann (@gleisi) February 24, 2023

Outros líderes do PT no Congresso fizeram coro contra a retomada da cobrança de impostos federais nos combustíveis e por uma nova política de preços para a Petrobras.