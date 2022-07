Bolsa resiste à queda das ações em Nova York e sobe 0,38%; dólar avança e fecha em R$ 5,43

SÃO PAULO - O Ibovespa resistiu à queda das ações nas Bolsas de Nova York no meio da tarde, mas não o suficiente para sustentar o patamar de 98 mil pontos durante a sessão desta segunda-feira, 18. Ao fim das negociações, o Ibovespa fechou em alta de 0,38%, aos 96.916,13 pontos, o segundo ganho consecutivo. Apesar do avanço, foi o terceiro pior nível de fechamento do ano. O giro foi de R$ 17,9 bilhões. No mês, o Ibovespa cede 1,65% e, no ano, 7,54%.

A sessão era favorável em Nova York, especialmente no Nasdaq, com ganho acima de 1% para o índice tecnológico, durante a manhã. Mas o vento virou após relato da Bloomberg de que a Apple prepara um aperto de cinto para 2023, com redução de contratações e de gastos. No fechamento da sessão, o índice de tecnologia apontava queda de 0,81%, enquanto Dow Jones e S&P 500 cederam 0,69% e 0,84%, respectivamente.



“O mercado deve seguir volátil nesta semana, com a continuação da divulgação de resultados. Nessa temporada, o processo terá atenção adicional, já que os dados devem dar pistas sobre a performance e perspectiva das empresas em um cenário de potencial recessão (nos EUA)”, afirma Antônio Sanches, analista da Rico Investimentos. Entre os destaques da semana, ele ressalta também a decisão de política monetária do Banco Central Europeu (BCE), na quinta-feira, 21. “A expectativa é que os juros passem a subir por lá também, diante de patamar recorde de inflação na zona do euro.”

Na B3, até o meio da tarde, o Ibovespa oscilava em torno dos 98 mil pontos, tentando voltar ao nível da terça-feira passada, último fechamento na marca que tem predominado desde 23 de junho. O sentimento externo era mais otimista no início do dia, o que deu suporte a avanço dos mercados acionários da Ásia e da Europa. “Na Ásia, os investidores reagiram positivamente ao pedido de reguladores chineses para que os bancos privados financiem projetos de habitação para amenizar a crise do setor imobiliário, apoiando alta das bolsas por lá”, observa em nota a Guide Investimentos.

Parecia que os ganhos se estenderiam também a Nova York, com bons números trimestrais apresentados hoje por Goldman Sachs e Bank of America, após a decepção da semana passada com os resultados do JPMorgan e Morgan Stanley, na abertura da temporada referente ao segundo trimestre. Os números apresentados nesta segunda-feira por bancos americanos contribuíram para o desempenho do setor na B3, com BB ON (+1,41%) e Itaú PN (+1,33%) à frente. As ações de commodities (Vale ON +0,53%, Petrobras ON +3,33%, PN +2,29%) também avançaram, mas parte da siderurgia (Gerdau PN -0,68%, Gerdau Metalúrgica -0,61%) e das utilities (Eletrobras ON -0,36%, Copel PNB -1,45%) perderam tração no meio da tarde.

O petróleo seguiu em recuperação nesta segunda-feira, com Brent e WTI em alta acima de 5% no fechamento, o que contribuiu para o desempenho de Petrobras na sessão. Mais cedo, após a correção vista na semana passada, o minério de ferro também avançou, em alta de 4,52%, a US$ 100,38 por tonelada em Qingdao, na China.

Na ponta do Ibovespa, destaque para PetroRio (+6,71%) e para SLC Agrícola (+4,36%), à frente de Petrobras ON (+3,33%) e de JHSF (+3,06%) no fechamento da sessão. No lado oposto, Eztec (-5,88%), BRF (-5,67%), Petz (-5,10%) e Méliuz (-4,50%).

“Com exterior em alta e valorização das commodities, o Ibovespa iniciou o pregão desta segunda-feira com uma abertura bem otimista, chegando a 1,77% de alta, mas perdeu força ao longo do dia, alinhado ao mercado americano”, aponta Leandro De Checchi, analista da Clear Corretora, destacando também na agenda doméstica, pela manhã, a divulgação do IGP-10 “em desaceleração em relação a junho, mas ainda acima das projeções iniciais”. Amanhã, será a vez de dados sobre a inflação na zona do euro, que podem manter a volatilidade que tem sido vista nos mercados, observa o analista.

Dólar

Uma piora do sentimento no exterior ao longo da tarde, com virada das bolsas em Nova York para o campo negativo, fez com que o dólar ganhasse força no mercado doméstico de câmbio nas últimas horas de negócios e encerrasse a sessão desta segunda-feira, 18, em alta, na casa de R$ 5,42.

Pela manhã, a divisa operou em queda firme, tendo descido até a mínima de R$ 5,3535 (-0,95%). O real era beneficiado pela valorização das commodities, na esteira de anúncio do governo da China de estímulos ao setor imobiliário, e pela consolidação da aposta de que o Federal Reserve (Fed, o BC dos EUA) não vai acelerar o ritmo de alta de juros neste mês.

Segundo operadores, assim que o clima azedou em Nova York, sob novos temores de recessão diante de notícias de que a Apple está preocupada com desaceleração do crescimento nos EUA, teve início um movimento de realização de lucros intraday e de recomposição de posições defensivas no mercado local. Assim, o dólar não apenas trocou de sinal como correu até a máxima de R$ 5,4287 (+0,44%).

No fim do dia, a moeda era cotada a R$ 5,4257, em alta de 0,38% - o que leva a valorização acumulada em julho a 3,65%. Operadores ressaltam que a liquidez foi apertada, o que tornou a taxa de câmbio mais suscetível a operações pontuais. Principal referência do apetite por negócios, o contrato de dólar futuro para agosto girou menos de US$ 10 bilhões.

Lá fora, o dia foi de ajuste de baixa da moeda americana frente a divisas fortes, sobretudo o euro e a libra, muito castigados na semana passada. Em relação a divisas emergentes e de países exportadores de commodities, incluindo pares do real, o desempenho foi misto.

Segundo o analista de câmbio da corretora Ourominas, Elson Gusmão, houve uma retomada de posições defensivas no mercado local com a piora do humor em Nova York, uma vez que os mercados estão muito sensíveis a qualquer sinal que mostre perda de fôlego da economia global. “Os investidores querem ver como os BCs vão conseguir combater a inflação sem sufocar o crescimento econômico”, diz Gusmão.

O Banco Central Europeu (BCE) deve anunciar uma alta da taxa de juros (provavelmente em 25 pontos base) na quinta-feira (21). Amanhã, sai o índice de preços ao consumidor na zona do euro em junho.

Gusmão vê possibilidade de o dólar correr até R$ 5,50 nas próximas semanas, dependendo do grau de aversão ao risco no exterior e das decisões de política monetária do BCE e do Federal Reserve (no próximo dia 27). Com a perspectiva mais forte de recessão na Europa e o descompasso do ritmo de aperto monetário entre Fed e BCE, o euro se enfraqueceu bastante em relação ao dólar.