Aposta do Grupo Bradesco Seguros em melhorias constante rende frutos

Os sólidos resultados da operação, que volta a registrar melhora no desempenho em quase todas as linhas do balanço do terceiro trimestre, são fruto de uma gestão do Grupo Bradesco Seguros que não se acomoda. O ano de 2023 vem sendo marcado por mudança em várias direções da companhia, incluindo o departamento comercial, o relacionamento com os corretores e a unificação de áreas.

Sede da Bradesco Seguros no Rio de Janeiro. Foto: Divulgação/Bradesco Seguros

Líder em três dos quatro ramos em que atua – Seguro Saúde, Vida e Previdência e Capitalização –, segundo o ranking Estadão Finanças Mais deste ano, o Grupo Segurador voltou a exibir números positivos da operação, que também conta com o braço voltado para Automóveis e Ramos Elementares. Com os números do terceiro trimestre do ano, que acabam de ser divulgados, o Grupo acumula em 2023 um faturamento de R$ 78,6 bilhões, alta de 10,9% sobre igual período do ano passado.

Um dos alicerces desta história de sucesso é a constante revisão do modelo de negócios e a aposta em melhorias nos processos. Uma das iniciativas adotadas no começo do ano foi a unificação das diferentes áreas comerciais da seguradora. A ideia é que produtos com grande sinergia, como seguro de vida e saúde, por exemplo, antes vendidos por equipes e estruturas de sucursais diferentes, passassem a ser oferecidos juntos ao cliente.

O novo modelo também passa pela reorganização das cerca de 200 sucursais que o Grupo Bradesco Seguros tem no País. Cada sucursal era voltada para uma das seguradoras da companhia, vendendo apenas seguro Saúde ou só Capitalização. Agora, as sucursais distribuem todos os produtos do Grupo Segurador, o que promoveu sinergias e redução de custos. Com as áreas comerciais das quatro companhias que compõem o Grupo reunidas, o outro movimento foi criar dois braços na organização, um voltado para dentro do Grupo (canal bancário) e outro para fora (corretores e empresas).

Dando voz aos corretores

Iniciativas que aproximam a seguradora de sua principal força de venda, os corretores, também têm sido importantes em 2023. A ideia foi transformá-los de simples vendedores de seguro a consultores, capazes de mediar o processo de educação do cliente para que saiba avaliar suas necessidades, seus hábitos de consumo e busque proteger sua vida e patrimônio. Hoje são mais de 28 mil corretores que distribuem os produtos da Bradesco Seguros.

Parte do trabalho de reorganização das áreas comerciais nasceu após a seguradora ouvir, ao longo de quase dois anos, os corretores sobre o que esperavam em termos de produtos, serviços e facilidades na colocação das apólices. Por ter contato direto com os clientes, o corretor é considerado essencial para difundir a cultura de proteção e também levar novas demandas dos clientes para que a seguradora corrija rotas, se necessário.

Os investimentos em tecnologia, que somaram perto de R$ 2 bilhões em 2022 e parte deste ano, é outra aposta acertada do Grupo Bradesco Seguros. O “Portal de Negócios do Corretor” e o app “BS Corretor”, plataformas online que facilitam o processo de vendas e a rotina dos corretores, fazem parte deste esforço. A construção das ferramentas, que tornam vendas mais ágeis, qualificadas e consultivas, também contou com a participação dos corretores que levaram sugestões em diversas reuniões, presenciais e virtuais. Na Bradesco Seguros, o pacote de ferramentas para auxiliar a força de venda inclui ainda cursos online por meio da Universeg (Universo do conhecimento do Seguro) e o uso de IA para dar suporte nas análises de danos e detecção de perda total de automóveis.

O resultado de todo o esforço para melhorar constantemente a operação não poderia ser melhor. No ramo de Saúde, por exemplo, o crescimento de prêmios da Bradesco Saúde de janeiro a setembro superou19%, apoiado pela boa performance dos planos regionais. Já em Previdência, as contribuições cresceram cerca de 13% na comparação anual. O lucro líquido do Grupo Bradesco Seguros chegou a R$ 6,5 bilhões, com um avanço muito expressivo, de 32,5%.